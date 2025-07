San Marino. Presentati i 32esimi Internazionali di tennis San Marino Open: “Evento fondamentale per il nostro Paese”. Wild card per il tabellone principale al 2007 Federico Cinà

Un gruppo di giovani italiani motivati come non mai ad emergere, tanti specialisti della terra battuta e un drappello di Next Gen sempre più emergenti e a caccia delle Finals di Jeddah. Ecco il biglietto da visita degli Internazionali di tennis San Marino Open 2025, Challenger ATP 125 (montepremi € 181.250) in programma da domenica 13 a domenica 20 luglio sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo. Proprio in questa accogliente cornice è stata ufficialmente presentata con una conferenza stampa la 32ª edizione del torneo, uno degli appuntamenti clou dell’estate.

“Questo torneo, nato nel 1988 e giunto alla 32esima edizione, non ha certo bisogno di tante presentazioni – ha sottolineato nel suo saluto il Segretario di Stato allo Sport, Rossano Fabbri – si tratta di un evento importantissimo nel panorama sportivo del nostro Paese, un fiore all’occhiello di cui la Repubblica di San Marino deve andare fiera. Ha raggiunto livelli altissimi, anche grazie a un impianto che viene invidiato da un po’ tutti coloro che hanno modo di frequentarlo, prova ne sia che lo scorso anno ha ottenuto il premio di miglior Challenger per Europa e Africa, un riconoscimento attribuito dagli stessi atleti, pertanto il più emblematico visto che arriva proprio dai partecipanti. Un evento che ha anche ricadute significative in termini di presenze turistiche, oltre ad essere una preziosa occasione per tutti i giovani considerando i valori di questo sport che sta vivendo un momento magico. Pertanto, il nostro impegno come istituzioni è quello di continuare a investire e lavorare per riuscire, nel breve e medio periodo, ad accrescere ulteriormente l’importanza degli Internazionali di Tennis San Marino Open”.

Dello stesso tenore l’intervento di Federico Pedini Amati, Segretario di Stato al Turismo. “Basta guardare la location in cui ci troviamo per capire come il nostro Challenger ATP non ha nulla da invidiare ad altri di questa portata e non solo – ha ricordato Pedini Amati – È per tradizione uno degli eventi sportivi di punta della Repubblica di San Marino, sempre sostenuto dal governo, indipendentemente dalle maggioranze del momento. E’ normale che un appuntamento del genere nel cuore dell’estate richiami tantissimi appassionati e turisti, a maggior ragione ora che gli straordinari risultati di Jannik Sinner hanno accresciuto la popolarità del tennis avvicinando a questo sport tantissimi giovani, che poi rappresentano in prospettiva il futuro. Il montepremi è già significativo, ma ribadisco che si tratta di una manifestazione da sostenere nel tempo e, perché no, ambire a potenziarlo ulteriormente, come del resto stiamo cercando di fare, unitamente al Comitato Olimpico e alla Federazione Tennis. Intanto prepariamoci a vivere una settimana intensa dal punto di vista agonistico e con una bellissima atmosfera”.

Il segretario generale del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, Eros Bologna, ha portato i saluti del presidente Christian Forcellini, fino a qualche mese fa alla guida proprio della Federazione Sammarinese Tennis: “Un plauso agli organizzatori e alla federazione, perché avendo in passato fatto parte dello staff conosco bene le dinamiche e le difficoltà che ci sono nell’allestire una delle poche manifestazioni che si svolge interamente in territorio e si avvale principalmente di forze locali, quindi un patrimonio di tutto il Paese. Ci troviamo in un gioiello di impianto, a ridosso del monte Titano rispetto all’altro grande polo sportivo di Serravalle, quindi ancora più attrattivo per i turisti e gli appassionati presenti in Riviera. Avete notato che c’è un padiglione in costruzione, la Cons-Sums Arena, che dal prossimo anno sarà a disposizione del centro sportivo. Un doveroso ringraziamento va anche a tutte le aziende sponsor e a tutti coloro che sostengono gli Internazionali di Tennis, un autentico orgoglio sammarinese di cui poterci vantare”.

L’edizione 2025 si caratterizza per una serie di novità, a cominciare dal cambio di data, come ha spiegato il nuovo presidente federale Elia Santi (un po’ emozionato, al debutto come padrone di casa degli Internazionali) “una scelta strategica del Consiglio Federale alla luce della calendarizzazione del circuito ATP, visto che dopo Wimbledon e prima della stagione sul cemento americano c’è una finestra di tornei sulla terra rossa, specie in Europa, nella quale ci siamo inseriti per non andare in concorrenza con eventi più importanti che avrebbero tolto la possibilità di aver in gara giocatori di un certo livello”.

Novità sulle quali si è soffermata in particolare Mahena Abbati, per il terzo anno direttore del torneo. “Prima di tutto mi sento in dovere di ringraziare la Federazione Tennis per avermi rinnovato la fiducia in questo incarico, assai impegnativo ma che al contempo riempie il cuore – le parole di Mahena Abbati – specie in questi giorni quando vedi prendere forma compiuta una creatura per la quale lavori un intero anno. Ringrazio di cuore i Segretari di Stato per essere intervenuti ma soprattutto per il sostegno al torneo, che altrimenti non si potrebbe organizzare: voi rappresentate lo sforzo di uno Stato, i cittadini e molto di più di quello che indica la dicitura riferita alla vostra carica. Grazie al Comitato Olimpico e al suo presidente, che ci è sempre vicino in modo concreto, per me una colonna, lasciando una preziosa eredità a tutti noi. Ovviamente il mio grazie va a tutti gli sponsor, fondamentali dal più grande al più piccolo, per un evento che negli anni è diventato sempre più impegnativo, per gli standard di servizi richiesti dall’ATP e dai professionisti che vi partecipano. Se nel 2024 abbiamo ottenuto il premio di miglior Challenger di Europa e Africa tra 207 tornei in 48 Paesi, una soddisfazione enorme per una realtà piccola come la nostra, devo estendere il mio ringraziamento a tutti i colleghi, che lavorano senza risparmiarsi, perché le persone giuste sono tanto importanti quanto il budget. Tra le novità figura il Villaggio Ospitalità, con un secondo punto ristorazione e anche ledwall con aggiornamenti in tempo reale su tabelloni, orari e quant’altro, spostato nel parcheggio grazie alla collaborazione con la Federcalcio nell’utilizzare questo spazio. Analogamente l’ingresso per il pubblico sarà dalla strada d’uscita del parcheggio, con una corsia transennata per accedere alla biglietteria. Ci tengo a ricordare che in dieci giorni impieghiamo oltre 100 camere in alberghi del territorio per un evento che nei vari servizi utilizza personale e fornitori praticamente tutto sammarinese, con tanti giovani coinvolti, anche tra i giudici di linea, cosa che in passato non accadeva. Per quel che riguarda i biglietti abbiamo lasciato invariati i prezzi: da lunedì 14 a giovedì 17 luglio 20 euro, da venerdì 18 a domenica 20 luglio 30 euro, con possibilità di abbonamento per tutto il torneo al costo di 100 euro e ingresso gratuito fino ai 16 anni”.

Sugli aspetti più tecnici si è dunque addentrato il neo presidente Elia Santi. “L’entry list vede al primo posto il francese Valentin Royer, al momento di poco fuori dai primi 100 del mondo, poi in terza posizione del seeding spicca Matteo Gigante, che al recente Roland Garros è giunto al 3° turno eliminando anche un top player come Stefanos Tsitsipas. Gli altri italiani in gara sono Federico Arnaboldi, Francesco Maestrelli, al momento fuori di un paio di posti, fresco vincitore del Challenger di Brasov, e Federico Cinà, classe 2007, un po’ il gioiellino azzurro emergente, al quale, se non dovesse entrare in tabellone con la sua classifica, assegneremo la prima wild card. Fra l’altro il ragazzo di Palermo si è aggiudicato nel 2019 il torneo Tennis Europe Under 12 sui nostri campi. Per gli altri inviti abbiamo un accordo con la Federazione italiana e siamo in attesa di definire a quali giocatore attribuire la wild card per il main draw. Vorrei comunque segnalare altri Next Gen in ascesa quali il tedesco Justin Engel, capace di spingersi ai quarti nel torneo Atp 250 sull’erba di Stoccarda, il croato Dino Prizmic e il francese Arthur Gea. Per le qualificazioni abbiamo assegnato le prime due wild card ai riminesi Manuel Mazza e Alberto Bronzetti. Inoltre abbiamo ripristinato alcune iniziative collaterali: da venerdì 11 a martedì 15 alla Cava dei Balestrieri, in centro storico, verranno allestiti dei campetti da mini tennis dove si potrà palleggiare con i tecnici federali presenti. Giovedì 17, un’ora prima dell’inizio dei match, è in programma il ‘Meet, Greet and Play’, durante il quale i più giovani potranno incontrare i protagonisti del torneo, per scambiare qualche colpo, fare autografi, selfie e rivolgere anche eventuali domande. Sempre nella serata di giovedì 17, al termine degli incontri, si svolgerà qui nella Vip Lounge il Player’s Party, mentre domenica 20, dopo la finale, è in programma la Cena di Gala”.

Dal punto di vista mediatico sarà notevole la copertura anche quest’anno: San Marino Rtv seguirà interamente il torneo fin dal lunedì con dirette dei match, trasmessi in streaming nella Penisola anche da Dazn.

Aggiornamenti e notizie sul sito internet www.sanmarinotennisopen.com e sulle pagine social dell’evento.

IL SUPPORTO DEI PARTNER

Gli Internazionali di Tennis San Marino Open sono organizzati dalla Federazione Sammarinese Tennis con il patrocinio e il contributo delle Segreterie di Stato allo Sport e al Turismo e del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese.

L’evento beneficia del fondamentale supporto di numerosi e prestigiosi partner: Passepartout, BP Overview, partner Expert di Passepartout, Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, FITP, Giochi del Titano, Welcome Hotel, BKN301, Zenith, Ciacci, San Marino Aircraft e Tim San Marino.

Il torneo gode, inoltre, della copertura, in qualità di media partner, San Marino RTV.

Si ringraziano, inoltre, Audi Reggini, fornitore ufficiale delle auto del torneo e Dunlop, fornitore ufficiale delle palle da gioco; infine, per il prezioso supporto tecnico, i partner Uebba, Seriset e inFisio.

Ufficio Stampa Internazionali di Tennis San Marino Open