San Marino. Presentato il Murata Futsal al Grand Hotel di San Marino

Completamente sammarinese, umile e ambizioso, per lottare al vertice ed aprire un ciclo finalizzato all’ingresso in Europa dopo la conquista dei playoff della stagione scorsa.

Il Murata Futsal si è presentato nell’ elegante cornice del Grand Hotel di San Marino e a fare gli onori di casa sono stati il dirigente responsabile Lorenzo Bugli, Giacomo Simoncini e il direttore sportivo (e giocatore) Nicola Albani: “Sono tornati a casa giocatori importanti e per questo nutriamo l’ambizione di recitare un ruolo da protagonisti sul doppio fronte, cioè campionato e Coppa. Sappiamo di avere antagonisti di valore – ha detto Bugli – ma con umiltà e impegno saremo competitivi.

Ringrazio a nome del direttivo tutti gli sponsor che hanno avuto fiducia in noi e che cercheremo di ripagare al meglio”.

La lista è lunga: Algem Natura, GEKO Gold, Terrazza Titano, Match Point, La Loggia, Miketing, Atlante Shopping Centre, Move, Assicurazione Pancotti.

Il presidente Davide Graziosi ha aggiunto: “Molti bravi giocatori sono ritornati al Murata, c’è un progetto che anche sul supporto di sponsor sammarinesi di primo piano ha l’ambizione di raggiungere traguardi importanti”.

LA ROSA L’ultimo volto nuovo di una campagna acquisti sontuosa è Matias Abel Ghiotti, argentino di origine sammarinese (ha il doppio passaporto), classe 1993, di ruolo centrale con tecnica e carisma, grande esperienza al servizio di un collettivo che si allena con profitto da un paio di settimane sotto la guida del riconfermato coach Gabriele Cellarosi. Ghiotti ha trovato lavoro sul Titano e a breve si trasferirà a San Marino tutta la sua famiglia.

Altro nome importante è quello di Matteo Moretti, classe 1999, giocatore della Nazionale, grande protagonista della stagione scorsa in cui è stato eletto il miglior giocatore del campionato vincendo scudetto e Coppa con la maglia del Fiorentino. E’ un ritorno a casa per il laterale (era in prestito), giocatore veloce e tecnico, con il gol nel sangue. Ghiotti e Moretti si aggiungono a Thomas Felici, 27 anni, di ruolo universale, al portiere Angelo Casadei e ai suoi fratelli Paolo e Raffaele (pivot) e ad Alex Mattioli (universale) nell’ultima stagione a La Fiorita assieme a Felici.

Completano il quadro dei volti nuovi il pivot del Faetano Omar El Attar, classe 2001, pure lui sammarinese, il secondo portiere Raul Steven James (ex Libertas), il laterale Andrea Paoletti (ex Fiorentino) al rientro dopo un infortunio e De Cesare Giovanni. Alla fine per scelta societaria non è stato inserito in rosa l’italo marocchino Samir Artoum. Confermati della vecchia guardia, Casadei Alessandro (cugino di Angelo, Paolo e Raffaele), Della Valle Achille, Capicchioni Andrea oltre ad Albani Nicola.

Dice il ds Albani: “Ghiotti è stato un colpo importante e il fatto che la rosa sia composta solo da sammarinesi è un motivo di orgoglio per il club. A gennaio valuteremo se sarà il caso di intervenire sul mercato. Abbiamo recentemente partecipato ad un torneo in Liguria arrivando ai quarti di finale, la preparazione procede al meglio. Le favorite? Oltre al Fiorentino campione in carica, dico Folgore e poi Tre Fiori e La Fiorita. Sarà una bella sfida, ci saranno diversi cambi di casacca e quindi il campionato sarà molto più equilibrato e avvincente”.

Nelle foto di Simone Maria Fiorani: la squadra e i dirigenti; il presidente Graziosi con Bugli, Simoncini e Albani e la platea