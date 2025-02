San Marino. Presentazione del testo dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, così come pubblicato dalla Commissione Europea

Presentato oggi in conferenza stampa a Palazzo Pubblico, da parte del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, alla presenza del Direttore degli Affari Europei, Luca Brandi, il testo dell’Accordo di Associazione con l’Unione europea, così come pubblicato nella giornata di venerdì 26 aprile scorso dalla Commissione europea.

In anticipo rispetto a quanto stabilito, San Marino è oggi in condizione di poter prendere atto del voluminoso testo normativo, nella sua versione in lingua inglese, che verrà successivamente tradotta in lingua italiana e che dovrà essere ora oggetto di decisione da parte del Consiglio dell’Unione europea, di firma e successiva ratifica.

Il Segretario di Stato Beccari, ha voluto fornire chiavi di lettura per accedere ad un testo complesso, che si compone di numerose parti e che contempla anche una sezione dedicata al Principato di Andorra, con il quale si è condiviso il percorso negoziale.

Beccari ha informato che sarà il prossimo 7 maggio a Bruxelles, per un confronto politico con la Commissione europea e il Primo Ministro andorrano, per la valutazione dei successivi passi, anche alla luce della prossima Presidenza ungherese del Consiglio dell’Unione europea.

Trattando la struttura dell’Accordo, Beccari ha richiamato il significato della parte cosiddetta istituzionale, che definisce lo stato di equivalenza di San Marino con gli Stati membri, stabilendo il nuovo e articolato livello di integrazione della Repubblica nell’Unione europea.

Richiamata la parte sul Protocollo Paese, che rappresenta il raccordo con le intese già esistenti e sui 25 relativi allegati, che racchiudono il recepimento dell’acquis dell’Ue per materia, e che stabiliscono gli strumenti normativi e le regole di implementazione.

Sottolineata la parte che coinvolge la Corte di Giustizia nella risoluzione delle eventuali controversie, per la corretta applicazione del diritto, nel caso di sua violazione.

E’ possibile consultare il testo al seguente link:

https://www.esteri.sm/pub1/EsteriSM/dettaglio_agenda.html?idItem=526508f9-fc88-4862-9ed2-169dc9ef0186

San Marino, 30 aprile 2024/1723 d.f.R.