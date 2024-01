San Marino. Presentazione di “Magica Gilly la Vera Storia”, il libro

“Magica Gilly la Vera Storia”, un libro che trascende i confini dell’illusionismo per toccare le corde dell’umanità e dell’inclusione. La protagonista di questa straordinaria storia è Gilly, un’illusionista di fama internazionale e una giovane donna affetta dalla sindrome di Down che ha sfidato ogni aspettativa. Gilly, con la sua tenacia e il suo talento innato, ha rotto le barriere e ha riscritto le regole del mondo dell’illusionismo. La sua storia è un inno al potere della determinazione e della passione, che dimostra come le limitazioni imposte dalla società possano essere superate attraverso l’arte e l’espressione personale. In “Magica Gilly la Vera Storia” disponibile sul sito dell’editore: www.carlofilippinieditore.com Gilly condivide il suo percorso, dagli esordi, segnati dalle sfide imposte dalla sua condizione, fino ai trionfi sul palcoscenico internazionale. Il libro offre un’introspezione unica nei momenti più intimi e difficili della sua vita, mostrando come ogni ostacolo sia stato un gradino verso il successo.

L’aspetto più importante di questo libro è la decisione di devolvere tutte le royalties al Centro 21 di Riccione, un’istituzione dedicata al supporto di giovani con fragilità.

Acquistando una copia di “Magica Gilly la Vera Storia”, non solo vi immergerete in una storia di coraggio e ispirazione, ma contribuirete anche a una causa importante. La storia di Gilly è una testimonianza di come il talento, unito alla forza d’animo, possa tracciare percorsi inaspettati e meravigliosi. Speriamo che la sua storia possa trovare un posto di rilievo nelle vostre pagine e nei cuori dei vostri lettori, ispirando ciascuno a riconoscere e celebrare la diversità in tutte le sue forme.

Nel libro è inoltre spiegata in esclusiva una delle illusioni più straordinarie di inizi 900: “La donna trasparente”!!