San Marino. Presentazione nuova edizione del Premio Internazionale Emma Rossi. Mercoledì 11 giugno, ore 12.15, sala della Casa del Castello di Borgo Maggiore

Nella giornata di mercoledì 11 giugno p.v. alle ore 12.15 presso la sala della Casa del Castello di Borgo Maggiore, piazza Mercatale, 21 l’Associazione Emma Rossi ha in programma un incontro con le testate giornalistiche operanti in Territorio.

L’incontro è indetto per presentare la nuova edizione del Premio Internazionale Emma Rossi, che mantiene il titolo “DONNE CHE CAMBIANO IL MONDO” ma, in omaggio al 70° dell’Istituto per la Sicurezza Sociale (1955-2025), sarà indirizzata in via esclusiva a richiamare l’attenzione sul valore civile, sociale e umano della cura e dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria per tutti attraverso la figura di donne che si distinguono in questo ambito per abnegazione, competenza e innovazione.

Questa edizione del Premio ha ottenuto, come già la precedente, il patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e all’incontro sarà presente il Segretario di Stato alla Cultura, Teodoro Lonfernini.

Inoltre, vista la particolarità di questa edizione, ha il patrocinio anche della Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale.

L’incontro con gli operatori dell’informazione sarà l’occasione per presentare il regolamento del Premio e la composizione della Giuria.

Il Premio sarà assegnato ad inizio primavera 2026 ad una donna tra quelle che saranno state candidate secondo le modalità stabilite.

San Marino, lì 9 giugno 2025

IL CONSIGLIO DIRETTIVO