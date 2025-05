San Marino. Prima trasferta per la squadra sammarinese di AquaWalking, questo week end, protagonista a Varazze (Liguria) in occasione del Meeeting Internazionale a squadre

La marcia acquatica, disciplina emergente che si svolge camminando a ritmo sostenuto o in combinata con varie discipline in acqua, su percorsi di varia lunghezza, ha visto i sammarinesi distinguersi per impegno e determinazione.

Guidati dai propri tecnici e dallo spirito sportivo con l’orgoglio di rappresentare la propria squadra di San Marino, gli atleti hanno saputo farsi notare in una competizione che unisce tecnica, resistenza e strategia.

Tra loro spicca Simone Saraceni, già bronzo agli internazionali di settembre, che ha offerto una prestazione di alto livello vincendo la prova individuale, confrontandosi alla pari con i migliori del circuito nelle varie discipline.

Questo primo appuntamento stagionale rappresenta un importante punto di partenza in vista dei Campionati Internazionali di settembre che si svolgeranno in Francia , verso cui la squadra si sta preparando con entusiasmo e ambizione.

SAN MARINO AQUAWALKING