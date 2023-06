San Marino. Processo Buriani-Volpinari. Il Procuratore del Fisco Cesarini chiede l’assoluzione per entrambi i commissari. Buriani per insufficienza di prove

Dopo la conclusione dell’intervento di stamattina, il Procuratore del Fisco Cesarini richiede per il capo al punto2 l’assoluzione di entrambi gli imputati, Buriani/Volpinari, poiché il reato non sussiste.

In particolare chiede l’assoluzione di Antonella Volpinari per non aver commesso il fatto e di Alberto Buriani per mancanza di prove sufficienti per una condanna penale.

Il commissario della Legge, Saldarelli, ha rinviato l’udienza al 4 ottobre 2023 alle ore 09:30, per consentire gli interventi finali delle difese e forse la sentenza.