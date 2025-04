In aula ieri mattina le richieste di condanna da parte del Procuratore del Fisco

In tribunale ieri mattina nuova udienza per il Processo del Caso Titoli con le richieste fatte da parte del Procuratore del Fisco per gli imputati: per Francesco Confuorti chiesti 11 anni di prigionia, 10 anni per Daniele Guidi, 8 anni per Lorenzo Savorelli, 7 anni e 6 mesi per Roberto Moretti, 6 anni e 6 mesi per Filippo Siotto e 6 anni per Ugo Granata. Oggi sarà il momento delle arringhe. Rtv San Marino