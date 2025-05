San Marino. Processo Gatti-Galassi. Sentenza di Appello: ”non doversi procedere per Gatti perchè il reato è estinto per prescrizione”

Il commissario della legge avv. Saldarelli ha letto la seguente sentenza di appello a firma del Prof. Renato Bricchetti:

‘‘In nome della Serenissima Repubblica di San Marino, il Giudice d’Appello visto l’articolo 198 del codice di procedura penale, in parziale di riforma della sentenza del Commissario della Legge pronunciata in data 5 ottobre 2022 nel procedimento penale numero 315 del 2015, dichiara:

– non doversi procedere nei confronti di Gabriele Gatti per il reato ascritto perchè estinto per prescrizione, conferma la confisca diretta dell’importo di Euro 867.321,68 oltre interessi, con conseguente restituzione all’imputato delle eventuali somme eccedenti sottoposte a sequestro, conferma nel resto la sentenza emessa nei confronti di Gabriele Gatti e lo condanna al pagamento di onorari e spese in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede,

– annulla la sentenza emessa nei confronti di Clelio Galassi limitatamente alla confisca per equivalente e conferma nel resto la sentenza emessa nei confronti di Clelio Galassi.”