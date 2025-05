San Marino. Programmazione Cinema Concordia dal 22 al 25 maggio 2025

Da venerdì 23 maggio 2025 al Cinema Concordia sarà in programmazione l’ultimo film della stagione 2024/2025: “IN VIAGGIO CON MIO FIGLIO”, una commedia tenera e profonda che racconta il percorso inaspettato di un padre e di un figlio in un viaggio che cambierà entrambi.

Max (Bobby Cannavale) è un comico in crisi che, dopo il divorzio, vive con il padre Stan (Robert De Niro). Al centro della sua vita, però, c’è Ezra (William Fitzgerald), il figlio undicenne, brillante e affettuoso, affetto da disturbi dello spettro autistico. Quando Ezra viene espulso da un’altra scuola e i medici propongono una terapia intensiva che Max non condivide, l’uomo prende una decisione impulsiva: “rapisce” il figlio e parte con lui per un viaggio on the road attraverso gli Stati Uniti.

Inizia così un’avventura fatta di incontri inaspettati, piccoli disastri, momenti esilaranti e profonda complicità.

“In viaggio con mio figlio” è un film intenso e commovente, capace di far sorridere e riflettere. Esplora con sensibilità i temi della genitorialità, dell’inclusione, dell’autismo e della riscoperta dei legami familiari, con uno sguardo umano e autentico, mai retorico.

L’ultima proiezione sarà domenica 25 maggio 2025, data in cui il Cinema Concordia sospenderà l’attività per la consueta pausa estiva e per diventare teatro della nuova residenza artistica di Fanny & Alexander, in collaborazione con L’arboreto – Teatro Dimora di Mondaino.

Ci rivediamo da lunedì 7 luglio con il ritorno della rassegna estiva CINEMA NEI CASTELLI 2025, che porterà il grande cinema sotto le stelle nelle suggestive cornici del nostro territorio.

Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sul sito www.sanmarinocinema.sm e sulle pagine Facebook e Instagram di San Marino Cinema.

