San Marino protagonista al Mugello: al via i colloqui per il futuro della MotoGP e le sinergie territoriali

San Marino, 20 giugno 2025 – La Repubblica di San Marino riafferma la sua centralità nel panorama sportivo e nelle relazioni internazionali, partecipando attivamente agli eventi di maggior prestigio. Quest’oggi, in occasione del Gran Premio d’Italia MotoGP presso l’Autodromo Internazionale del Mugello, si è tenuto un incontro strategico di elevato profilo.

Il Segretario di Stato per lo Sport della Repubblica di San Marino, Rossano Fabbri, ha incontrato figure chiave del motociclismo mondiale: Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports, e Carlos Ezpeleta, Direttore Sportivo di Dorna Sports. Al tavolo delle discussioni erano presenti anche il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, il Sindaco di Misano Adriatico, Fabrizio Piccioni, e il Managing Director del Misano World Circuit, Andrea Albani.

L’appuntamento odierno ha segnato l’avvio formale dei colloqui per il rinnovo della collaborazione tra la Repubblica di San Marino, il Misano World Circuit e il Motomondiale. Le parti hanno esaminato le possibilità di estendere l’attuale intesa per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini a partire dalla stagione 2027. Si ricorda, infatti, che le edizioni 2025 e 2026 sono già coperte da contratti precedenti. L’obiettivo è consolidare la presenza di questo appuntamento di rilievo mondiale nel calendario, rafforzando la Motor Valley come un’eccellenza globale.

Il Segretario di Stato Rossano Fabbri ha sottolineato l’ampio significato di questa partnership: “La partecipazione a eventi come il Gran Premio d’Italia e il mantenimento della nostra presenza nel calendario MotoGP rappresentano per San Marino molto più che una semplice competizione sportiva. Tali appuntamenti sono un catalizzatore di opportunità economiche e, sempre più, un canale di diplomazia sportiva. Attraverso lo sport, la Repubblica di San Marino si pone come portabandiera dei propri valori nel panorama internazionale, facilitando il confronto e il dialogo con i territori limitrofi e con le eccellenze globali. Il nostro impegno è volto a consolidare e a proiettare nel futuro questa partnership, in un’ottica di reciproca valorizzazione. L’orizzonte di una collaborazione rafforzata con la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Misano Adriatico e i Comuni limitrofi è fondamentale per garantire il successo continuo di iniziative che generano un indotto significativo e che, al contempo, stimolano un rafforzamento dei rapporti che vanno anche oltre l’ambito sportivo. La nostra attenzione è rivolta a ogni aspetto che possa contribuire a rendere sempre più efficace e agevole un quadro di sviluppo che coinvolga tutte le componenti strategiche del territorio, quali i trasporti e la viabilità. Esso abbraccia la necessità di esplorare nuove prospettive per lo sviluppo manifatturiero e industriale, supportando la transizione e il posizionamento della nostra Repubblica nei circuiti economici più avanzati, in un’ottica di reciproca crescita e innovazione con l’intera Motor Valley.”

L’incontro odierno conferma la volontà di tutte le parti di proseguire su un percorso di cooperazione, orientato a massimizzare i benefici derivanti dalla presenza di manifestazioni sportive di tale portata. La Repubblica di San Marino, in tale contesto, ribadisce il suo ruolo attivo e propositivo, convinta che solo attraverso una collaborazione strategica e multidimensionale si possano raggiungere traguardi significativi e duraturi, innalzando ulteriormente il profilo internazionale dell’intera regione.

Segreteria di Stato per lo Sport