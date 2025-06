San Marino. Protocollo d’Intesa ACS/ACI

Nell’espletamento delle finalità statutarie che prevedono anche accordi ed intese a livello internazionale in ambito motoristico, l’Automobile Club San Marino-Automotoclub Storico Sammarinese ha il piacere e il privilegio di comunicare la sigla di un nuovo Protocollo d’Intesa con Automobile Club Italia- ACI Storico tendente a valorizzare e promuovere iniziative comuni in ambito automobilistico.

I già ottimi rapporti di collaborazione tra l’importante Ente italiano e l’omologo sammarinese si sono evidenziati il giorno 17/06/2025 in Roma, presso la sede di Automobile Club Italia, dove in un clima di cordiale intesa è stato firmato formalmente l’accordo alla presenza – per la parte italiana – del Commissario Straordinario di ACI Gen. C.A. Tullio Del Sette, dell’On.le Giovanni Battista Tombolato Presidente di Club ACI Storico e per la parte sammarinese dell’ Avv. Lucio Daniele Presidente di Automobile Club San Marino e del Dott. Pietro Di Giovanna Segretario Generale di Automotoclub Storico Sammarinese.

Nell’occasione si sono già delineati gli elementi principali cui convergeranno i gruppi di lavoro che verranno all’uopo istituiti onde attuare il protocollo medesimo.

Per Automobile Club San Marino era presente anche il rappresentante della Commissione Tecnico Legale ed Eventi Giovanni Zonzini.

Da sottolineare, all’evento, anche la presenza dell’Ambasciatrice Sammarinese presso Italia Dott.ssa Daniela Rotondaro che ha espresso vivo compiacimento per l’accordo raggiunto che avvalora ancor più gli ottimi rapporti istituzionali e di amicizia tra i due Paesi. Infine il Presidente di Automobile Club San Marino desidera esprimere piena gratitudine al Commissario Straordinario Gen. C A Tullio Del Sette e all’On.le Giovanni Battista Tombolato per l’attenzione assicurata ad ACS anche attraverso le Direzioni ACI. Coglie altresì l’occasione per ringraziare il proprio Direttivo per il sostegno ricevuto e in particolare il Vice Presidente Fabio Temeroli, il consigliere Avv. Alfredo Nicolini e Giovanni Zonzini per la collaborazione nella definizione del Protocollo stipulato.

-Si tratta di un Accordo quadro tra l’ACI, l’ACI Storico e l’Automobile Club San Marino (ACS), volto a rafforzare la collaborazione nel settore automobilistico, storico e promozionale.

-Firma avvenuta nella sede centrale dell’ACI a Roma, con la partecipazione dei vertici delle quattro organizzazioni coinvolte .

-Promozione congiunta di iniziative legate alla tutela del patrimonio automobilistico storico (restauri, eventi, esposizioni).

-Coordinamento operativo per servizi tecnici e amministrativi in favore degli associati di ACI e ACS.

-Scambio di best practice nei campi della formazione, della sicurezza stradale e dei servizi di mobilità, con l’obiettivo di allineare gli standard in Italia e San Marino.

-Valore turistico e culturale: maggior visibilità per San Marino attraverso eventi automobilistici transnazionali.

-Efficienza burocratica: procedure semplificate per iscrizioni, omologazioni, patrocini. • Sicurezza e formazione: corsi, workshop e attività divulgative condivise. • ACI – Automobile Club d’Italia: principale ente nazionale per il settore automobilistico in Italia.

-ACS – Automobile Club San Marino: associazione sportiva non profit operativa dal 1960, gemellata all’ACI e all’ASI, con competenza sulla mobilità e filosofia storico-automobilistica

-Rappresenta un passo importante verso una integrazione istituzionale tra Italia e San Marino nel settore automobilistico.

-Rafforza i legami fra associazioni con radici storiche, arricchendo le opportunità per appassionati, giovani e professionisti.

A.C.S.