San Marino. PSD in memoria di Emma Rossi

Il Partito dei Socialisti e dei Democratici ricorda con il più profondo rimpianto e sentito apprezzamento la figura di Emma Rossi a venti anni dalla Sua scomparsa.

Molteplici e importanti sono state in questi giorni le iniziative che hanno illuminato i momenti più significativi del Suo percorso personale, civile, politico, sociale e culturale, offrendo alle donne e agli uomini di questo Paese l’occasione di ricordare il costruttivo contributo espresso da Emma in tanti anni di appassionato impegno professionale e politico, ed alla parte più giovane della nostra popolazione l’opportunità di conoscere la testimonianza di una donna davvero straordinaria.

In tempi in cui si deve registrare la evidente disaffezione nei confronti della politica con la crescente sfiducia verso le stesse Istituzioni, anche in conseguenza di scelte e comportamenti che ne minano la autorevolezza e la credibilità, ricordare Emma Rossi significa anche, per il PSD, riferirsi ai motivi ispiratori più alti che possono spingere all’impegno politico.

C’è la necessità di continuare a dedicare la più sensibile e vigile attenzione all’affermazione dei diritti di tutti i cittadini, al pieno rispetto della parità di genere, alla ricerca della giustizia, alla difesa della pace, alla costruzione di opportunità positive per lo sviluppo del nostro Paese.

Il Suo operato, in diversi settori fondamentali dello Stato, ci consegna un esempio permanente che deve pertanto continuare a ispirare le volontà e le scelte verso le numerose problematiche che ancora investono le persone con disabilità, in attuazione dei principi contenuti nella relativa Convenzione delle Nazioni Unite; verso la costante affermazione e la difesa del diritto alla salute per tutti; verso la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del nostro territorio e della sua vivibilità; verso la difesa dei diritti delle persone e in particolare delle donne, dei minori, degli anziani, dei soggetti più fragili, minacciati da sempre nuovi rischi e da fenomeni di involuzione; verso la costruzione della pace, che può realizzarsi solo attraverso il dialogo, il rispetto, il rifiuto della violenza e della sopraffazione, a partire quindi dal ruolo fondamentale svolto dall’educazione e dalla cultura.

Nel ricordo di Emma, convinta sostenitrice della esigenza della più forte coesione ideale e operativa fra le forze riformiste e della sinistra sammarinese, il PSD, con sentimenti di vicinanza ai Suoi Famigliari, si inchina alla Sua memoria rinnovando l’adesione agli obbiettivi a cui Ella ha dedicato i migliori anni della Sua breve esistenza.

Partito dei Socialisti e dei Democratici