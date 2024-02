San Marino. PSD: In ricordo dell’Onorevole Ugo Intini

Il Partito dei Socialisti e dei Democratici piange la scomparsa dell’On.le Ugo Intini, storico esponente del PSI, morto a Milano ieri sera dopo una lunga malattia, amico sincero del nostro Paese e degli esponenti dell’area socialista sammarinese.

Intini è stato deputato per quattro legislature. Per molti anni è stato direttore de l’Avanti, portavoce del partito, rappresentante del PSI nell’Internazionale Socialista.

Ha ricoperto incarichi di governo nel secondo esecutivo guidato da Giuliano Amato, nel 2000-2001, e nel secondo governo Prodi, tra il 2006 e il 2008: in entrambi i casi agli Esteri come sottosegretario e viceministro. Il PSD ricorda che Intini, nell’espletamento di questi incarichi di governo, si è sempre impegnato in modo fattivo per lo sviluppo e il consolidamento delle relazioni bilaterali tra San Marino e Italia.

Nel settembre 2017 ha partecipato, in qualità di relatore, alla prima lezione del secondo ciclo della Scuola di Formazione Politica promossa dal PSD.

Il PSD, con profonda tristezza, piange la scomparsa di questo politico appassionato, intelligente e generoso e si unisce al dolore dei famigliari e dell’intera comunità socialista italiana.

San Marino, 13 febbraio 2023