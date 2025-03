San Marino. Qualificazioni agli Europei di padel: biancazzurri secondi nel girone a Oslo

Si chiude con il secondo posto nel girone l’avventura della Nazionale sammarinese di padel alle qualificazioni agli Europei andati in scena ad Oslo. In palio sei pass per la fase finale del torneo continentale, in programma a Cagliari dal 22 al 27 luglio. La squadra sammarinese capitanata da Gianluca Berardi e composta dagli atleti Edoardo Berardi, Davide Bertuccini, Luca Carli, Pietro Conti, William Forcellini e Jarno Giardi, era testa di serie del proprio girone, di cui facevano parte Azerbaijan, Montenegro e Ungheria. Fatale, per i ibiancazzurri, la sconfitta all’esordio contro la formazione magiara che si è imposta per 2-1. Il punto per i biancazzurri, lo hanno portato Carli e Berardi. Tiratissima anche la sfida che ha visto in campo Forcellini e Conti.

Negli altri due incontri i biancazzurri hanno centrato due rotonde vittorie per 3-0. Contro il Montenegro sono scese in campo le coppie Giardi – Bertuccini, Forcellini – Carli e Berardi – Conti, mentre contro l’Azerbaijan si sono susseguite le coppie Carli – Giardi, Conti – Bertuccini e Berardi – Forcellini.

Alle qualificazioni hanno partecipato 20 squadre, suddivise in quattro gironi da tre e due gironi da quattro. Ad aver strappato il pass per gli Europei di Cagliari sono le prime classificate di ciascun girone: Portogallo, Svizzera, Monaco, Croazia, Ungheria e Austria.