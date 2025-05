San Marino. Quando la libertà va in scena: torna il Cafè Filosofico a Murata

Venerdì 9 maggio, a partire dalle 18:30, il Camping Murata (ex Tiro a Volo) ospita un nuovo appuntamento con il Cafè Filosofico, un incontro tra pensiero, parole e teatro promosso dalla Giunta di Castello della Città di San Marino.

Il tema scelto per l’edizione primaverile è “Libertà e Teatro”, un binomio che ha attraversato secoli di filosofia, arte e politica, diventando oggi più attuale che mai. A guidare il confronto saranno Andrea Tamagnini, Errico Mazza e Raffaele Catà, in un dialogo aperto e stimolante che unirà riferimenti ai grandi classici del pensiero – da Aristotele a Spinoza, passando per Kant, Platone e Krishnamurti – a riflessioni sulla scena contemporanea.

L’evento, ad ingresso libero, vuole essere un momento conviviale e culturale, aperto a tutti, in cui la filosofia esce dai libri e incontra la quotidianità, magari con una tazza di caffè in mano e lo sguardo rivolto, per una sera, un po’ più in alto.