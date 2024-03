San Marino. QUARTA GIORNATA DEL PROGETTO “I GIOVANI VIVONO LE ISTITUZIONI”

Prosecuzione del ciclo di incontri con gli studenti, alla presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti, per vivere un’esperienza diretta della democrazia sammarinese

Sono proseguiti anche oggi gli incontri della Reggenza con gli studenti delle Scuole sammarinesi, organizzati nell’ambito del progetto “I Giovani vivono le Istituzioni”.

I lavori sono stati suddivisi in due sessioni: nella prima parte S.E. Tamagnini e S.E. Troina hanno ricevuto le classi terze della Scuola Media di Serravalle e, a seguire, gli studenti del Centro Formazione Professionale, accompagnati dai rispettivi insegnanti e dirigenti e con la presenza in Aula del Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Belluzzi, cui si è aggiunto – nella seconda sessione – anche il Segretario di Stato per il Lavoro Lonfernini.

Come nella giornata di ieri, gli studenti di terza media, per il tramite di propri rappresentanti, hanno rivolto alle LL.EE. una serie di quesiti molto interessanti e molto apprezzati, che hanno dato modo di trattare ed approfondire diverse tematiche sia istituzionali che di più stretta attualità.

In particolare, oltre a richieste di chiarimento sull’Istituto Reggenziale e sulle relative funzioni, sono state poste domande sull’organizzazione dell’attività scolastica, sulla proposta di introduzione della cosiddetta “settimana corta”, sulla recente istanza d’Arengo in merito all’uso degli smartphone da parte dei minori, sul protocollo studente-atleta, sulla creazione di spazi di aggregazione per i giovani, su come contrastare il cambiamento climatico nell’ambito del contesto sammarinese.

La seconda parte della mattinata, è stata invece dedicata ai ragazzi ed alle ragazze che frequentano il Centro Formazione Professionale.

Dopo una breve parte introduttiva, con alcune domande preparate dagli studenti del CFP, la Reggenza ha voluto interloquire direttamente con gli studenti presenti in un dialogo – anche intervallato da brevi scambi di battute e domande spontanee – sulle principali Istituzioni del nostro Ordinamento: l’Istituto Reggenziale, il Consiglio Grande e Generale, il Congresso di Stato, l’Arengo, ripercorrendone la storia, il ruolo, le peculiarità e dando avvio ad una sorta di “lezione maieutica” che ha consentito una partecipazione interattiva ed un coinvolgimento maggiore dei giovani studenti.

La Reggenza, a conclusione dei rispettivi incontri, ha ringraziato tutti i presenti – ragazze e ragazzi, insegnanti e dirigenti – esprimendo parole di apprezzamento e compiacimento per l’importante lavoro svolto e per l’interesse, la curiosità e la partecipazione dimostrati nei riguardi di questa iniziativa di cittadinanza attiva a loro dedicata.

L’Ufficio Segreteria Istituzionale

San Marino, 7 marzo 2024/1723 d.F.R.