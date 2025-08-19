San Marino: quarta maglia e nuovo Main Sponsor per il San Marino Calcio

Il San Marino Calcio si prepara a una stagione ricca di novità, svelando la quarta maglia e il nuovo Main Sponsor. L’annuncio arriva direttamente dal Presidente Emiliano Montanari, durante la presentazione del ritiro di Chianciano.

La nuova divisa mantiene alcuni elementi iconici delle precedenti maglie, come il guerriero e lo sky-line del Monte Titano, ma propone una livrea completamente inedita, pensata per distinguere il team sammarinese in campo.

Fa così il suo ingresso nel mondo del calcio un’importante realtà aziendale: NOVA OFFICIA ITALIA S.p.A., parte delle oltre 30 società multinazionali guidate dall’ing. Montanari. L’azienda, attiva nel settore del terziario da più di 55 anni, offre servizi e soluzioni personalizzate di Facility & Energy Management, dalla progettazione alla manutenzione di impianti tecnologici, utilizzando sistemi avanzati di trasformazione dell’energia per Enti Pubblici, Aziende, PMI e privati.

Il Presidente Montanari sottolinea la filosofia condivisa con la squadra: “essere sempre un passo avanti”. Una visione che, spiegano dall’Ufficio Stampa, si riflette sia nell’innovazione della società che nella scelta del partner strategico per il San Marino Calcio.

Con la conferma delle prime tre maglie nei colori e nel lay-out, la nuova divisa rappresenta un passo significativo verso l’identità del club, coniugando tradizione e modernità e consolidando la partnership con una realtà aziendale innovativa e all’avanguardia.