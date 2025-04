San Marino. Questa mattina nella Chiesa di San Quirino, in Città,i funerali di Padre Marco Malagoli

Oggi la comunità sammarinese si raccoglie per l’ultimo saluto a Padre Marco Malagoli, storico assistente spirituale di Comunione e Liberazione nella Repubblica. La cerimonia funebre si terrà alle ore 10:00 nella Chiesa di San Quirino in Città, prima della sepoltura al cimitero di Montalbo.

Un faro per la comunità ecclesiale

Figura di spicco per la vita religiosa di San Marino, Padre Malagoli ha guidato con saggezza e umanità generazioni di fedeli, trasmettendo con passione gli insegnamenti di don Giussani. La sua dedizione alla Scuola di Comunità e il suo stile pacato ma incisivo lo hanno reso un punto di riferimento per chi cercava risposte di fede e sostegno spirituale.

Il ricordo di CL e della comunità

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo, ma anche un’eredità che continua attraverso le persone che ha accompagnato nel loro percorso di vita. La Comunità di Comunione e Liberazione ha espresso profonda gratitudine per la sua opera, ricordandolo come una guida illuminante, capace di coniugare serietà e ironia nell’accompagnare i fedeli.

Oggi San Marino saluta un uomo che ha saputo farsi strumento di fede e speranza, lasciando un’impronta indelebile nella storia ecclesiale del Paese.