San Marino Questa sera, 19 Giugno alle ore 20.45 presso la Sala Montelupo a Domagnano,appuntamento conclusivo con “San Marino verso l’Europa”

Questa sera, 19 Giugno alle ore 20.45 presso la Sala Montelupo a Domagnano,appuntamento conclusivo con “ San Marino verso l’Europa “, un appuntamento in cui si parlerà di quello che veramente interessa tutti: Progetti e Finanziamenti europei:

un’opportunità per San Marino

Con la partecipazione del Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, la serata sarà incentrata sul fornire informazioni per individuare le opportunità per San Marino dall’avere accesso ai finanziamenti europei attraverso un inquadramento generale riguardante il bilancio dell’Unione Europea e le varie tipologie di finanziamenti.

Relatore della serata: Prof. Mario Catani (Docente Progettazione europea UNIRSM)