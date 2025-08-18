San Marino. Quest’anno, le associazioni che collaborano all’organizzazione di “Tuttavia…che Spettacolo!” hanno deciso di devolvere parte del ricavato all’Associazione AttivaMente.

Una scelta che va oltre il semplice gesto economico, e che riconosce l’impegno concreto che Attiva-Mente ha affrontato per garantire pari opportunità e libertà di movimento. L’associazione ha infatti investito buona parte delle proprie risorse nell’acquisto di un pulmino adattato al trasporto di persone con disabilità motorie: un mezzo di seconda mano, ma già pronto per accompagnare progetti, iniziative e sogni di autonomia.

L’inaugurazione ufficiale di questo nuovo “compagno di viaggio” avverrà proprio durante la manifestazione: sabato 13 settembre, alle ore 14.30, in un momento aperto a tutti, e dedicato in particolare a chi, con un piccolo o grande contributo, ha reso possibile questo traguardo.

Tuttavia…che Spettacolo! nasce per celebrare la bellezza della condivisione, dell’incontro, della solidarietà. Per questo motivo, l’idea che una parte dei fondi raccolti possa diventare un gesto concreto di supporto reciproco, va proprio nella direzione del suo spirito originario.

Un grande grazie, quindi, a chi ha scelto di fare la propria parte. Anche stavolta, insieme, si va lontano. E questa volta… con un posto in più per chi altrimenti sarebbe rimasto indietro.

E per consultare il programma completo e sempre aggiornato:

attiva-mente.info/progetti/sport/tuttavia/tuttavia-che-spettacolo-2025

Vi aspettiamo all’inaugurazione!

Il Consiglio Direttivo di Attiva-Mente