San Marino. Questione residenze non domiciliate. Gli interventi dei consiglieri in Comma Comunicazioni (CGG 29.07.24)

Segretario di Stato Luca Beccari: Oggi siamo in una condizione di trasparenza e collaborazione piena. Grazie a questa rinnovata trasparenza abbiamo potuto modificare nel tempo il tema della residenze. Una cosa era parlare di residenze in passato con strumenti di opacità. Altra cosa è farlo oggi in un contesto di trasparenza per il mondo intero. Le residenze atipiche attraggono professionisti, sportivi, etc. Abbiamo avviato il percorso sulle residenze fiscali non domiciliate. Discuteremo i due ODG. Da parte nostra nessun problema ad affrontare in maniera organica il tema delle residenze. Credo che non sia opportuno continuare a demonizzare alcuni modelli di residenza quando su questo tema non c’è più uno schermo di opacità. Vero è che al momento non sono state autorizzate residenze fiscale non domiciliate. Questo non vieta di affrontare in un dibattito specifico il tema nelle varie forme che vorremo individuare. E’ un tema rilevante, è il primo banco di prova su cui dobbiamo misurarci sotto il profilo programmatico. Il nostro modello si baserà sui principi europei con le libertà e le deroghe concesse a San Marino. Il vero dibattito sarà cosa vorremo fare dei sopra-soglia.

Maria Katia Savoretti (RF): RF non è contraria a priori alla concessione di questa tipologia di residenze. RF vuole sono informazioni, maggiori informazioni che ad oggi non abbiamo ricevuto se non qualche riferimento in Aula da parte di Beccari. Vorremmo non si creassero tensioni bilaterali. C’è il tema della sicurezza sociale. Ci chiediamo se il nostro ospedale è in grado di garantire anche le condizioni sanitarie dei residenti atipici. Interroghiamo il Governo per avere delle risposte. Sarebbe opportuno riuscire ad attirare non soltanto sportivi e pensionati, ma anche giovani e coppie di giovani. I numeri fanno la differenza e dunque vorremmo conoscere i numeri di queste residenze atipiche. Teniamo alta la guardia sia sui rischi interni che su quelli esterni. Dalibor Riccardi (Libera/PS): Lo abbiamo inserito anche nel programma: sarà necessario fare una rivisitazione delle residenze nel nostro territorio. Sicuramente noi abbiamo la fortuna e la capacità di essere attrattivi in un discorso di carattere fiscale. Sarà necessario farlo anche perchè oggi è innegabile che questa rivisitazione e nuovo modello devono portare ad una soluzione rispetto al problema abitativo. Noi come Libera siamo ingaggiati nel cercare soluzioni per i nostri giovani e le nostre famiglie affinché possano vivere nel nostro contesto in maniera idonea potendo avere una casa e una famiglia e opportunità lavorative non necessariamente legate al contesto pubblico. E’ importante capire che tipo di occupazione abbiamo nel nostro Paese. Questo si lega al discorso della natalità. Il tema delle residenze, quello dei giovani, del problema abitativo, debito, sanità: sono tutte questioni che sono sul tavolo della politica e della maggioranza e starà a noi portare a casa dei risultati. Dunque mi auguro che l’opposizione possa fare il suo ruolo e ne saremo grati non noi ma tutta la cittadinanza. Askanews