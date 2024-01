SAN MARINO. QUESTO NATALE, SI E’ CONFERMATO UN NATALE MERAVIGLIOSO … di Paolo Forcellini

Con l’Epifania si è concluso con un grande successo “Il Natale delle Meraviglie”, la manifestazione che è stata organizzata a San Marino Capitale che ha registrato un notevole incremento rispetto a quello dello scorso anno. All’arrivo i turisti sono stati accolti nella casetta dove hanno preso Informazione sui luoghi della manifestazione. Uno degli itinerari preferiti è stato quello che parte dalla Porta del Paese, per proseguire con i mercatini in via Eugippo, fino ad arrivare in Piazza della Libertà e poi ai mercatini in piazzale Cava Antica e al Villaggio delle Meraviglie in Campo Bruno Reffi. Durante il percorso ,le bancarelle hanno offerto oltre ai prodotti tipici e gastronomici, gli articoli di artigianato. La notte di Capodanno si è poi confermato l’evento più atteso del periodo Natalizio che ha ulteriormente contribuito al successo di questa edizione del Natale delle Meraviglie 2023,oltre naturalmente alle condizioni climatiche più che favorevoli. Il Segretario Pedini e tutto lo staff organizzativo ne possono a ragione andarne fieri..

Paolo Forcellini