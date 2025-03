San Marino. Quinto posto per la ginnastica ritmica sammarinese alla seconda prova di Serie B

Si è disputato nella mattinata di domenica 16 marzo, all’Unieuro Arena di Forlì, il secondo appuntamento di Campionato di Serie B di ginnastica ritmica. La squadra sammarinese, composta da Camilla Rossi al cerchio, Gioia Casali alla palla, Gaia Zurlo alle clavette ed Emma Fratti al nastro, con Eva Bombagioni e Sara Ceccoli come riserve, ha partecipato alla competizione con determinazione e voglia di riscatto dopo la prima prova fallosa conclusa al di sotto delle loro capacità. Accompagnate dalle allenatrici Federica Protti, Erika Alimonti e con Lucia Castiglioni in veste di Ufficiale di Gara, le atlete hanno conquistato un ottimo quinto posto con un punteggio complessivo di 95.033. Un risultato che segna un netto miglioramento rispetto alla tappa di Chieti, con un balzo di sei posizioni in classifica e un bottino di ventuno punti, fondamentali per la classifica generale basata sulla somma dei punti speciali. Le ginnaste hanno eseguito i loro esercizi con precisione e sicurezza, senza perdite di attrezzo. La squadra ha dimostrato grande solidità, eseguendo un programma di gara competitivo e dimostrando costanti margini di miglioramento. La squadra sammarinese si giocherà la permanenza in Serie B nell’ultima tappa, in programma domenica 13 aprile al Palabaldinelli di Osimo (Ancona).