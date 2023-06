San Marino. Ragazza sammarinese cerca lavoro in rete e le offrono 150 euro per 3 ore per fare … massaggi… ecco il testo del messaggio

Siamo stati contattati da una lettrice che ha voluto condividere con noi la sua esperienza sconcertante. Nel momento in cui cercava un lavoro, si è trovata di fronte a proposte alquanto discutibili da parte di alcuni individui che sembravano approfittare della sua situazione di bisogno. Ecco il messaggio che ci ha inviato:

“Buongiorno direttore, sono XXX. Ci siamo già sentiti in passato e oggi volevo condividere con lei la mia esperienza. Vorrei mostrarle il messaggio che ho ricevuto stamattina, tenendo presente che nonostante lavori a tempo pieno, mi trovo nella necessità di cercare lavoretti aggiuntivi per sbarcare il lunario. Questo tipo di proposta, però, non me l’aspettavo. Probabilmente qualcuno mi ha notata in qualche gruppo su Facebook dedicato alla ricerca e offerta di lavoro.”

Di seguito riportiamo il testo del messaggio ricevuto questa mattina.