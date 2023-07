San Marino. Rally, kart e pista portano numerosi podi alla Scuderia San Marino

Luglio porta subito numerosi successi alla Scuderia San Marino. Si parte da un podio grazie al rally: vittoria di classe A6 per Jacopo Bergamin e Alice Tasselli al Rally Coppa Valtellina con la Peugeot 106, 34° posizione in classifica assoluta.

Soddisfazioni anche dai kart dove arrivano tre podi. Al South Garda Karting di Lonato, Nicolas Tagliaferri conclude al 2° posto di classe Mini Nazionale al 16° Trofeo d’Estate.

Terzo gradino del podio per Lorenzo Cheli, impegnato ad Ala nell’Easykart 100 mentre Giacomo Marchioro ottiene un secondo posto finale nel Campionato Rotax, categoria Senior, insieme ad Alessandro Pedini Amati, che termina al decimo posto.

La pioggia che si abbattuta tra sabato e domenica sul circuito di Spa-Francorchamps ha condizionato le gare su pista. Nel Lamborghini Super Trofeo Europa vittoria in Gara 2 nella categoria LC Cup per Luciano e Donovan Privitelio, mentre in Pro-AM Cup quarta posizione di Emanuele Zonzini ed Emanuele Colombini.

Il maltempo ha creato non pochi disagi anche a Davide Meloni, impegnato nel GT4 European Series. Il sammarinese, insieme a Massimiliano Tresoldi, rientra nella top 5 di classe AM in Gara 1.

Mattia Drudi entra nella top ten alla 24 ore di Spa-Francorchamps. Una gara condotta per alcuni tratti dal pilota italiano insieme allo svizzero Ricardo Feller e poi conclusa in settima posizione.