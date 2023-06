San Marino Rally: quinto posto per Daniele Ceccoli, Bizzocchi vince il Memorial Silvio Stefanelli. Nello storico trionfo di Marco Bianchini e Giulia Paganoni

Il 51° San Marino Rally consegna alla Scuderia del Titano alcuni ottimi piazzamenti, partendo dal quinto posto assoluto di Piercarlo Capolongo e Daniele Ceccoli.

Al 13° posto della classifica troviamo Jader Vagnini insieme a Martina Musiari, seguiti da Massimiliano Tonso e Massimo Bizzocchi, che si aggiudica il “Memorial Silvio Stefanelli” come miglior navigatore sammarinese. Per Riccardo Rigo, assistito dalla naviga della Scuderia Daiana Darderi, 31° posizione finale.

Sfortunatamente arrivano anche i ritiri degli equipaggi formati da: Davide Gasperoni – Daniel Casadei; Roberto Camporese con Diego Zanotti e Marco Mangiarotti con Alessandro Podeschi.

Nel CRZ 5° Zona a un passo dal podio Simone Temeroli e Gianluca Mainardi con la Mitsubishi Lancer Evo IX, mentre si ritirano Giuseppe Macina e Valentina Pasini.

Nel San Marino Rally Historic da evidenziare la vittoria di Marco Bianchini con Giulia Paganoni on la Lancia Delta Int 16V davanti a “Lucky” e Fabrizio Pons. Quarto posto assoluto per Nemo Mazza e Riccardo Biordi, seguiti al quinto da Giovanni Muccioli ed Enrico De Marini. Nona posizione per la coppia storica Corrado Costa e Domenico Mularoni.

Da registrare, purtroppo, alcuni ritiri tra i quali Stefano Pellegrini e Giovanna Francini, Massimo Moroni e Daniele Conti, Bruno Pelliccioni con Simone Gasperoni.

Nel fine settimana è stato impegnato anche il navigatore sammarinese Mirco Gabrielli sulle strade di Firenze alla quindicesima edizione del Rally del Regello, per lui 28° posizione assoluta insieme a Tiberio Bettini. Vittoria di classe per Walter Massa, impegnato nella Coppa Romagna Slalom.

Per la Scuderia San Marino è già tempo di pensare alle prossime gare del fine settimana con tre gare in programma.

Al Rally San Marino di Castrozza ci saranno Davide Simoncini insieme a Daniele Conti e Lorenzo Grani navigato da Samanta Grossi. Mirco Gabrielli torna di nuovo in gara, questa volta sarà nell’abitacolo assieme a Francesco Mearini nel Rally Lana Storico.

Su pista, Mattia Drudi volerà in Olanda nella gara di Zandvoort valevole per il campionato DTM.