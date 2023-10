SAN MARINO. RALLYLEGEND 2023, ecco quali strade saranno chiuse

REPUBBLICA DI SAN MARINO SEGRETERIA DI STATO AFFARI INTERNI

ORDINANZA N.212/2023

Vista la richiesta della Zeromille S.r.l., in occasione della “21a edizione del Rallylegend di San Marino”, che si svolgera? dal 12 al 15 ottobre 2023, nei Castelli di San Marino Citta?, Faetano, Fiorentino, Borgo Maggiore, Domagnano, Serravalle, Chiesanuova e Fiorentino, con osservanza delle prescrizioni della Polizia Civile, resteranno chiuse al traffico veicolare con divieto di sosta le seguenti strade e piazze:

– dalle ore 14.00 di venerdi? 6 ottobre 2023 alle ore 24.00 di lunedi? 16 ottobre 2023: intera area P.le Giovanni Paolo II (compresa area retrostante palestra Casadei);

– dalle ore 08.00 di lunedi? 9 ottobre 2023 alle ore 24.00 di domenica 15 ottobre 2023: Via Rancaglia, da incrocio con Str. La Ciarulla (distributore IP) fino ad incrocio con Via Ponte Mellini, Via Barone Pierre de Coubertin, intera area parcheggio Stadio di Serravalle, Parcheggio CONS (zona antistante e retrostante palestra Casadei), Parcheggio Multieventi (zona antistante e retrostante Multieventi Sport Domus), Parcheggio adiacente alla rotonda delle Strade La Ciarulla e Costa del Bello (parte relativa alla proprieta? pubblica);

– dalle ore 00.00 di mercoledi? 11 ottobre 2023 alle ore 24.00 di domenica 15 ottobre 2023: Parcheggio antistante e retrostante mensa in Costa del Bello e Parcheggio Palestra Ex Mesa in Str. La Ciarulla;

– dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 di mercoledi? 11 ottobre 2023 e dalle ore 09.00 alle ore 12.00 di giovedi? 12 ottobre 2023: parte di parcheggio di Via Pier Fornaccio (cimitero di Fiorentino);

– dalle ore 08.00 di giovedi? 12 ottobre 2023 alle ore 18.30 di domenica 15 ottobre 2023: Str. la Ciarulla – intero tratto ad esclusione del tratto compreso tra Str. Friginetto fino al civico n.62 – (sara? garantito il transito ai residenti e alle attivita? commerciali);

– dalle ore 09.00 di giovedi? 12 ottobre 2023 alle ore 18.30 di domenica 15 ottobre 2023: Via Carlo Padiglione (sara? garantito il transito ai residenti, alle attivita? commerciali e al cimitero);

– dalle ore 16.00 di giovedi? 12 ottobre 2023 alle ore 03.30 di venerdi? 13 ottobre 2023: Str. La Ciarulla, da rotonda Serravalle fino al bivio Str. Friginetto, Costa del Bello;

– dalle ore 14.30 alle ore 18.30 di mercoledi? 11 ottobre 2023: Str. del Fosso da bivio Str. del Marano fino al civico n. 82 (piazza compresa);

– dalle ore 21.00 alle ore 24.00 di mercoledi? 11 ottobre 2023: rotonda Str. Cardio/Costa del Bello;

– dalle ore 18.30 di giovedi? 12 ottobre 2023 alle ore 01.30 di venerdi? 13 ottobre 2023: Rotonda di Str. Cardio, Str Cardio (da Bivio Via Guardia di Rocca a Via Vitalis di Giovanni), Via Gregorio Castaldio;

– dalle ore 07.30 alle ore 16.00 di venerdi? 13 ottobre 2023 e comunque fino al transito dell’ultima vettura per lo svolgimento dello shakedown “I Laghi”: Str. Ca’ Barigone, Str. dei Laghi, Str. dei Bugari, Str. di Casampino, Str. di San Michele (fino a bivio con Str. Borrana), Str. La Ciarulla, Str. di Bonifica, Str. La Ciarulla fino a bivio con Via dei Giacinti; fascia oraria di transito riservata ai residenti fino alle ore 08.00;

– dalle ore 17.00 di venerdi? 13 ottobre 2023 alle ore 03.00 di sabato 14 ottobre 2023 e comunque fino al transito dell’ultima vettura per lo svolgimento della PS “I Laghi”: Via Ranco (da Bivio Via F. Fiori a Str. IX Gualdaria), Str. IX Gualdaria, Via Ca’ dei Lunghi (da Str. IX Gualdaria al civico n. 195 di Via Ca? dei Lunghi), Via Auloceto, Str. di San Michele, Str. Ca’ Barigone, Str. dei Laghi, Str. dei Bugari, Str. di San Michele fino a Bivio Str Borrana, Str. La Ciarulla (fino a bivio con Via dei Giacinti), Via dei Giacinti, Via dei Cerri; fascia oraria di transito riservata ai residenti fino alle ore 17.30;

– dalle ore 10.30 alle ore 21.00 di sabato 14 ottobre 2023 e comunque fino al transito dell’ultima vettura per lo svolgimento della PS “La Casa”: Via Bigelli, Parcheggio n.13 Baldasserona, Str. Della Baldasserona, Costa del Santo, Str. I Gualdaria (da bivio Costa del Santo a Str. del Lavoro), Str. del Lavoro, Ponte dei Mulini, Str. La Venezia, Str. Ca? Balducci, Str. del Ponte (da bivio Ca? Balducci a Via XXI Settembre), Via XXI Settembre (da Str. del Ponte a Via Salcette), Piazza XII Ottobre, Via Pier Fornaccio, Parcheggio Cimitero Fiorentino, Str. di Gualdre; fascia oraria di transito riservata ai residenti fino alle ore 12.00 e dalle 16.40 alle ore 16.55 circa;

– dalle ore 09.00 alle ore 17.30 di domenica 15 ottobre 2023 e comunque fino al transito dell’ultima vettura per lo svolgimento della PS “Piandavello”: Str. del Fosso, Str. Ca? Tonelli, strada sterrata di servizio di collegamento tra Str. Ca? Tonelli e Str. Agnellino da Piandavello, abitato di Piandavello, Str. Agnellino da Piandavello, Str. VI Gualdaria (da bivio con Str. Agnellino da Piandavello), Str. VI Gualdaria (da Via Adone a bivio Via L.M. Dominici; fascia oraria di transito riservata ai residenti fino alle ore 09.30 e dalle ore 14.00 alle ore 14.15 circa;

– dalle ore 18.00 di venerdi? 13 ottobre 2023 alle ore 20.00 di domenica 15 ottobre 2023, e comunque fino al transito dell’ultima vettura per lo svolgimento del PS “The Legend”: Str. La Ciarulla (da bivio Costa del Bello a bivio Str. Acquasalata), zona industriale La Ciarulla, Str. dell’Assenzio, Via dei Cerri, Via dei Giacinti, Str. La Ciarulla, Str. Bulumina, Str. Borrana, Str. Acquasalata (da Str. La Ciarulla a bivio Str. Cardio); fascia oraria di transito riservata ai residenti fino alle ore 08.30 del 14 ottobre 2023 e dalle ore 22.00 del 14 ottobre 2023 alle ore 07.00 del 15 ottobre 2023;

– dalle ore 10.30 alle ore 21.30 di sabato 14 ottobre 2023, e comunque fino al transito dell’ultima vettura per lo svolgimento della PS “Le Tane”: Str. Ca’ Morri, Strada Fondo Rio, Via N. Tommaseo (da Str. Lamaticcie a Via Dei Dativi), Via Dei Dativi (da Via N. Tommaseo a Str. di Valgiurata), Str. di Valgiurata, Str. di Paderna (da Str. di Valgiurata a Via Dei Dativi), Str. delle Serrate, Str. Paradiso; fascia oraria di transito riservata ai residenti dalle ore 17.30 alle ore 17.45;

– dalle ore 09.00 alle ore 17.00 di domenica 15 ottobre 2023 e comunque fino al transito dell’ultima vettura: Via T. Lonfernini (compreso parcheggio adiacente alla rosticceria La Rupe), Piazza di Sopra, Via A. Galassi, Piazza Grande, Piazza Mercatale, Via O. Scarito (da Piazza Mercatale a rotonda superstrada).