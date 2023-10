San Marino. RALLYLEGEND. PALINSESTO PIU’ RICCO CHE MAI A RALLY VILLAGE, SULLA “THE LEGEND”, PARADES E GIRI SPECIALI CON I MITI DEL MOTORSPORT

Non solo rally a Rallylegend. Ci sono il Rally Village, con incontri, intrattenimento e interviste ai top drivers e la “The Legend”, con le strepitose Parade e gli Hot Laps “mondiali” a rendere l’evento sammarinese una galoppata di passione senza sosta, per quattro giorni indimenticabili.

RALLY VILLAGE E PARADES: INTERVISTE, INTRATTENIMENTO, INCONTRI CON I CAMPIONI, SHOW E ADRENALINA

Giovedì 12 OTTOBRE

Ore 14.00 Rallylegend Expò: Conferenza stampa di presentazione evento. Presenti Jari-Matti Latvala, Juha Kankkunen, Miki Biasion, Dani Sordo, Tony Cairoli.

Ore 16.00 Rallylegend Expò: Presentazione del libro “Rallylegend 20 venti di passione” con Juha Kankkunen e Miki Biasion e con gli autori Andrea Cordovani e Leo Todisco Grande.

Ore 17.00 Stand Sparco: Presentazione linea Sparco per M-Sport – Sessione autografi con Marco Melandri.

Ore 18.00 Rally Village: “The Legend Parade”, presentazione dei Top Drivers sul palco partenza.

Ore 20.30 Sprint Legend Race

Venerdì 13 OTTOBRE

Ore 15.00 Stand Eberhard&Co: Celebrazione 40esimo anniversario vittoria Campionato Italiano ed Europeo di Miki Biasion, con ospite Claudio Bortoletto e la Lancia 037 Totip. Presentazione Ford Escort CW Eberhard&Co per Rallylegend 2023.

Ore 15.30 Rallylegend Expò: presentazione del libro “Tony vs Vuda Roba da chiodi “con Tony Fassina, Adartico Vudafieri, Miki Biasion, Gigi Battistolli, Rudy dal Pozzo, Max De Antoni, Aldo Fasan e con l’autore Andrea Cordovani.

Ore 16.30 Stand Best Impreza: “Subaru Impreza 30 anni di leggenda”, talk show con David Richards, Jimmy McRae, Alister McRae, Piero Liatti, Miki Biasion, Juha Kankkunen, Andrea Aghini. Conduce Hollie McRae. Nell’occasione verrà consegnato a David Richards un riconoscimento da parte di Best Impreza e Rallylegend.

Stand Sparco venerdì e sabato: sarà ospite Paolo Pirozzi. 835.000 km percorsi solo con Ducati, ovvero la distanza di andata e ritorno dalla Luna. FastestMan, Ducati Hero, Metà uomo Metà Ducati, un nome che i fan delle due ruote conoscono bene. Pilota solitario in giro per il mondo, con imprese rimaste memorabili.

Ore 15.30-18.30 Stadio Olimpico San Marino: walkabout

Ore 18.30-21.30 PALCO PARTENZA – Partenza prima tappa Rallylegend

Ore 20.00 Cena Piloti al Riordino del Misano World Circuit, presso Terrazza New Pit Building

Sabato 14 OTTOBRE

Ore 9.00-12.00 Stadio Olimpico San Marino: walkabout

Ore 9.30 Stand Eberhard: sessione autografi con Miki Biasion

Ore 10.00 Stand Pirelli: sessione autografi con Jari Matti Latvala e Dani Sordo.

Ore 11.00 Stand Sparco: “Speed Legend” con Renè Arnoux, Toni Cairoli, Marco Melandri, Antonello Coletta, Alessandro Alunni Bravi. Madrina dell’evento Sabrina Salerno, che consegnerà i riconoscimenti. Tutti questi campioni riceveranno una targa ricordo personalizzata di Rallylegend. Premio speciale per Antonello Coletta, responsabile attività sportive GT di Ferrari, per i grandi risultati di questa stagione, tra cui spicca la vittoria alla 24 Ore di Le Mans del centenario con la 499P. Coletta al termine di “Speed Legend” sarà, esperienza per lui totalmente nuova, al fianco di “Lucky” Battistolli sulla Ferrari 308 GTB rally sulla “The Legend” in una Parade davvero unica e imperdibile.

Presentazione linea Sparco per Targa Florio con Arturo Merzario.

Ore 10.30 – 14.00 “PS The Legend”: 30° Juha Kankkunen Anniversary – Eberhard&Co Legend Event – Subaru Impreza 30th Parade – Renault Classic Parade – Legend Parade

Ore 13.00 PALCO PARTENZA – partenza seconda tappa Rallylegend, con la presenza della madrina Sabrina Salerno.

Ore 19.00 Rally Village Stand Sparco – Drivers Party Celebrazione 30TH Juha Kankkunen WRC, con il supporto di Red Bull, musica e cocktails con la presenza di tutti i campioni in gara.

Domenica 16 OTTOBRE

Ore 8.00-9.45 Stadio Olimpico San Marino: walkabout

Ore 9.00-10.30 “PS The Legend” : 30° Juha Kankkunen Anniversary – Eberhard&Co Legend Event – Subaru Impreza 30th Parade – Renault Classic Parade – Legend Parade

Ore 14.00 rally Village: arrivo finale e premiazioni