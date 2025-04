Referendum 2025: le scadenze e le modalità di voto per gli italiani a San Marino

Si avvicina il momento del voto per i cinque referendum popolari abrogativi che si terranno domenica 8 giugno (dalle 7 alle 23) e lunedì 9 giugno (dalle 7 alle 15). Gli elettori italiani residenti a San Marino sono invitati a verificare per tempo la propria documentazione, come la tessera elettorale e il documento di identità. Eventuali duplicati della tessera smarrita o esaurita possono essere richiesti presso l’ufficio consolare italiano a San Marino.

Per gli italiani residenti a San Marino, il voto avverrà per corrispondenza. I plichi elettorali verranno inviati direttamente agli indirizzi di residenza. Coloro che intendono rientrare in Italia per esercitare il proprio diritto di voto dovranno comunicare tale volontà al Consolato di competenza, compilando il modulo di opzione entro giovedì 10 aprile.

Gli italiani che si trovano temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e che risiedono a San Marino, potranno anch’essi votare per corrispondenza. In questo caso, dovranno inviare una dichiarazione di opzione per il voto per corrispondenza al Comune di iscrizione entro mercoledì 7 maggio.

Per consultare tutte le informazioni relative ai quesiti referendari, alle scadenze e ad altri dettagli utili, gli elettori possono fare riferimento al Consolato Italiano di San Marino.