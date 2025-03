San Marino. Reggenza, Libera candida Dalibor Riccardi

Nel prossimo Consiglio verranno eletti i Capi di Stato per il semestre 1° ottobre 2024 – 1° aprile 2025. Come da accordi di maggioranza, la prima coppia della legislatura sarà espressione di Pdcs e Libera. Da via delle Scalette l’ufficializzazione del Gruppo Consiliare e Direzione che hanno designato Francesca Civerchia quale candidata alla Suprema Magistratura. Anche Libera avrebbe sciolto le riserve designando Dalibor Riccardi. Per quanto riguarda l’Oratore Ufficiale sarà Marco Impagliazzo, Presidente della Comunità di Sant’Egidio.