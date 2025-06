San Marino. Regions’ Cup: la finale sarà tra Aragón e Dolno?l?ski

Le partite in programma delle 18:00 hanno fatto calare il sipario sul Gruppo B di UEFA Regions’ Cup 2025. I Polacchi del Dolno?l?ski – già certi dell’accesso alla finale di martedì – hanno chiuso a punteggio pieno, superando il Länsi-Vantaan Ylpeys con le reti di Wasilewski (su rigore) e Bo?kowski. Nel finale i Finlandesi accorciano con Merinen, senza riuscire ad evitare sconfitta e ultimo posto nel raggruppamento. Una delle due medaglie di bronzo finisce infatti tra le mani del Rijeka, che pure era sotto 2-0 all’intervallo contro il Vaud. Acuti elvetici di Hanchour (tre gol in altrettante partite) e Grand dal dischetto, ma nella ripresa si scatenano i Croati: Hodak in avvio di secondo tempo e soprattutto Matkovi? – con una doppietta d’autore nel recupero – regalano aggancio e piazza d’onore nel raggruppamento al Rijeka, una delle due squadre che hanno chiuso al terzo posto ex aequo la XIII UEFA Regions’ Cup.

Nei serali, dedicati al Gruppo A, tutto è da decidere. A partire dal primato, un’esclusiva della sfida di Montecchio tra Aragón e Vojvodina – con i Serbi qualificati anche in caso di pareggio. Le combinazioni di risultati mettono Hradec Králové e San Marino nelle condizioni di sperare nella medaglia di bronzo. Ampie rotazioni per Bizzotto, che scommette sulla voglia di tanti giocatori di lasciare il segno. L’avvio di partita è incoraggiante, trascinati da un propositivo Moretti: da un suo cross nasce il destro di Terenzi, neutralizzato da Hladík. Il difensore, oggi schierato terzino, ci prova di testa su corner al 26’ senza trovare il bersaglio grosso. I cechi battono un colpo a ridosso della mezz’ora, ma i Biancazzurri si salvano dalla combinazione tra Štepánek e Kollár. La miglior chance del primo tempo al 39’, quando il Hradec Králové prende d’infilata la linea sammarinese e Rojšl si presenta davanti a Davide Colonna. L’estremo respinge di piede, poi sul tap-in di Strasser è Tomassoni a fare muro. Gli uomini di Dvorák si riscattano di lì a poco, quando Blažek indovina il destro dalla media distanza che incoccia sul palo e si insacca alla sinistra di Colonna. Tra le due occasioni, Moretti ha dovuto dare forfait per infortunio, cedendo il posto a Gori.

Avvicendamento tra i pali per San Marino durante l’intervallo, con Davide Colonna ad alzare bandiera bianca per un problema accusato poco prima della rete ceca. I Titani confermano i problemi di concretezza accusati con Aragón ed al 58’ il Hradec Králové ha la palla del raddoppio, calciata sull’esterno della rete da Rojšl. Bizzotto prova a scuotere i suoi inserendo Benincasa e Pancotti: quest’ultimo, al 68’, cerca una conclusione al volo con il destro che non centra lo specchio. Poco più tardi, combinano i due senza che Benincasa riesca a girare verso la porta il cross del compagno. I Cechi replicano con il diagonale dal limite di Brejcha che non centra i legni di De Angelis. A cinque dal termine, il Hradec Králové torna a flirtare con il gol: Brejcha calcia a botta sicura, ma la deviazione di Tomassoni – che pure spiazza il proprio portiere – devia in corner il tentativo avversario. In pieno recupero, poi, De Angelis è monumentale nell’uno contro uno con Novotný. È l’ultima cosa da vedere nella sfida, che premia i Cechi. Un successo che vale l’aggancio in classifica al Vojvodina, ma in virtù degli scontri diretti a favore sono questi ultimi a chiudere in piazza d’onore.

A Montecchio, infatti, Aragón non tradisce le attese e con una rete per tempo di Chegu e l’acuto di Torcal si aggiudica il duello con il Vojvodina che metteva in palio l’accesso alla finale di martedì. L’attaccante esterno apre le marcature a metà del primo tempo con una bella conclusione di prima intenzione, raddoppiando al 68’ di puro opportunismo. Tre minuti più tardi il Vojvodina chiude in inferiorità numerica per l’espulsione di Mojsilovi? e gli iberici arrotondano con Torcal. Magra consolazione, per i Serbi, l’aver ricevuto la medaglia di bronzo per aver chiuso al secondo posto nel Gruppo A – per via dello scontro diretto a favore con il Hradec Králové. L’ultimo atto della XIII UEFA Regions’ Cup, la prima mai organizzata su territorio sammarinese, si disputerà martedì 1° luglio allo stadio di Acquaviva, con calcio d’inizio alle ore 20:45. A contendersi il titolo saranno, come detto, Aragón e Dolno?l?ski.

UEFA Regions’ Cup San Marino 2025 | Hradec Králové – San Marino 1-0

HRADEC KRÁLOVÉ (4-2-3-1)

Hladík; Strasser, Škoda, Knap, Mahr (90+2’ Slavík); Kabela? (46’ ?echovi?), Brejcha; Štepánek (84’ Bekera), Blažek (65’ Franc), Kollár; Rojšl (65’ Novotný)

A disposizione: Vani?ek, Ptá?ek, Pet?ik

Allenatore: Miloš Dvorák

NAT SAN MARINO (4-2-3-1)

D. Colonna (46’ De Angelis); Bottoni, Tomassoni, Guglielmi, Moretti (42’ Gori); Gaiani, Corinti (78’ Bernardi); Terenzi, R. Colonna, Ura (65’ Pancotti); Sartini (65’ Benincasa)

A disposizione: Senja, Lisi, Sartori

Allenatore: Luigi Bizzotto

Arbitro: Dumitri Muntean (MDA)

Assistenti: Victor Mardari (MDA), Vytenis Kazlauskas (LTU)

Quarto ufficiale: Robertas Volikonis (LTU)

Marcatori: 45’ Blažek

Ammoniti: Kabela?, Štepánek, Guglielmi, Benincasa, Novotný

Note: 138 spettatori

