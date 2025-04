San Marino. Repubblica Futura all’Assemblea Generale dell’Istituto dei Democratici Europei

Il 29 novembre scorso una delegazione di Repubblica Futura, composta dal Coordinatore Mara Valentini e dalla responsabile del Gruppo Sanità Francesca Piergiovanni, ha partecipato all’Assemblea Generale dell’Istituto dei Democratici Europei (IED) che si è svolta nelle sale del Parlamento Europeo. Lo scopo dell’incontro è stato il rinnovo del mandato al Consiglio Direttivo e la definizione delle iniziative per il 2024. Dopo i saluti dell’On. Sandro Gozi sono state confermate le figure chiave che hanno già guidato l’organizzazione verso i suoi obiettivi: Francesco Rutelli, lo stimato Presidente di IED insieme al dinamico Vice Presidente, Gabi Schmidt e il suo Amministratore Delegato, Mikel Burzako. Data la grande partecipazione di numerosi Paesi Europei, l’assemblea ha lavorato nella definizione dell’indirizzo dello IED nel 2024, anno cruciale delle elezioni Europee. La presenza degli eurodeputati Marie-Pierre Vedrenne e Engin Eroglu ha sottolineato l’importanza dell’Istituto nel contesto delle elezioni europee come colonna portante della politica e delle idee della rappresentanza democratica a Bruxelles. L’assemblea generale annuale ha testimoniato l’impegno dello IED per l’unità, la collaborazione e la politica progressista. Mentre l’Europa affronta sfide complesse, l’assemblea ha fornito una piattaforma per i leader attraverso la quale si possono scambiare idee, rafforzare le connessioni e immaginare collettivamente una comunità europea resiliente e coesa.

Repubblica Futura membro dell’Associazione dei Liberali e Democratici Europei (ALDE)