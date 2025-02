San Marino. Repubblica Futura vorrebbe mettere il bavaglio a GiornaleSM … di Marco Severini

Sembra sia proprio il bavaglio quello che vorrebbero mettere i nipotini di Alleanza Popolare, come li chiama Enrico Lazzari, ovvero Repubblica Futura a GiornaleSM a ben leggere il loro ultimo comunicato.

E non sorprende che tale comunicato sia un attacco mirato contro coloro che hanno denunciato, e non solo, quanto la cricca male ha fatto al paese, responsabile della situazione disperata in cui il governo di Adesso.SM, dove Repubblica Futura era parte fondante, aveva portato San Marino.

Vorrebbero riportare San Marino all’oscurantismo mediatico, quando la stampa era soggetta a censure e solo le voci amiche erano tollerate?

Purtroppo per loro, sia nel 2022 che nel 2023, ci sono stati pronunciamenti e provvedimenti (sentenze sia in primo grado che in appello) che allineano San Marino alle normative della Cedu, garantendo così, come è giusto che sia in una società civile, la libertà di informazione e il diritto di espressione per tutti, attraverso qualsiasi mezzo disponibile.

Anche quelli che sono critici verso Repubblica Futura.

Marco Severini

