San Marino. Resilienza Sismica del Centro Storico. Venerdì 16 Maggio, ore 21.00, Sala Polivalente di Murata – Ex Tiro a Volo

La serata “Resilience Sismica del Centro Storico” vuole presentare alla cittadinanza i più moderni criteri di valutazione della resilienza sismica degli edifici storici. L’obiettivo è quello di considerare la preparazione del sistema, la capacità di assorbire le perturbazioni, di rispondere in modo efficiente e di adattarsi a nuove condizioni da parte del centro storico di San Marino, patrimonio mondiale dell’UNESCO. Oltre al valore storico e architettonico, le perdite subite eventuali durante eventi sismici hanno ricadute sulle attività turistiche e culturali e spesso purtroppo, i danni sono irreversibili. In molti eventi sismici passati (L’Aquila e Christchurch, Nuova Zelanda), gli edifici storici hanno subito danni talmente gravi da causare perdite economiche difficilmente recuperabili nel breve termine, portando talvolta all’abbandono di interi centri storici. In quest’ottica, la valutazione della resilienza sismica è fondamentale per le autorità pubbliche in quanto la mancata valorizzazione e una gestione inadeguata rappresentano una perdita economica non solo immediata ma anche un danno a lungo termine derivante dalla mancanza di opportunità di reddito per le comunità e per l’intero Paese. Durante la serata i vari relatori, il geologo Mularoni, Presidente della Commissione di Conservazione degli edifici monumentali, l’ing. Falcioni della Protezione Civile e l’arch. Stacchini del coordinamento Unesco affiancheranno l’ing. Barocci presidente dell’associazione sismica italiana e il prof. Forcellini nell’illustrazione dei vari aspetti connessi al tema della resilienza sismica del centro storico.

Prof. Davide Forcellini

Università di San Marino