San Marino. Respect Cup 2025, ieri la prima giornata di gare

È scattato ieri pomeriggio, in una bella giornata primaverile, il primo appuntamento con la Respect Cup 2025. L’evento, organizzato dal CEF, si è tenuto al San Marino Stadium e la prossima settimana – martedì 15 aprile – ci sarà la seconda giornata di gare prima della fase finale.

Ben cinque le formazioni – rossa, azzurra, blu, gialla, bianca – che hanno preso parte e che si sono date battaglia, tutte rappresentate dai piccoli calciatori e calciatrici facenti parte dell’Under 12 e che il prossimo anno saliranno nelle rappresentative della San Marino Academy.

Nella prima giornata si sono giocate otto gare, con le cinque squadre inserite in un girone all’italiana. Bottino pieno con tre vittorie su altrettante gare per la formazione dei Blu, allenata da Mattia Rizzo (CEF) ed Enrico Nicolini (Serenissima). Il primo successo è per 3-1 sulla squadra gialla: per i blu vanno a segno Jakub Cervellini, Elia Garbellano e Daphne Aiello, con Bollini che invece timbra per i gialli. Stesso punteggio nella sfida alla formazione rossa: per i blu segnano Simone Chiaruzzi, Daphne Aiello e Tommaso Moroni mentre per i Rossi ecco la rete di Aymen Karoui nel 3-1 finale. Medesimo punteggio anche nella terza gara della squadra blu giocata contro la squadra bianca: doppietta di Alessandro Canarecci e gol di Alessandro Achilli Bologna, mentre i bianchi vanno a segno con un’autorete degli avversari.

Dietro alla squadra dei Blu, nella classifica parziale c’è la formazione Bianca – allenata da Danilo Casadei (CEF) ed Ermanno Zonzini (Cailungo) – con due vittorie e una sconfitta. Nella prima loro sfida, vittoria per 3-1 contro la squadra azzurra: per i Bianchi vanno a segno Mattia Parmeggiani e due volte Francesco Biordi, mentre per gli Azzurri ecco la rete di Thomas Cavalli. Oltre alla sconfitta per 3-1 con i Blu, per i Bianchi c’è la vittoria di misura con i Rossi: 1-0 grazie alla rete di Mattia Raschi.

Una vittoria e due sconfitte invece per la squadra Azzurra, allenata dai tecnici Michael Lotti (CEF) e Michele Del Mastro ed Elisa Farina (entrambi della San Marino Academy). L’unico successo arriva contro la squadra gialla grazie alla rete di Gian Marco Capicchioni.

Stesso score (una vittoria e due sconfitte) per la formazione Gialla, allenata da Armando Amati (CEF) e Massimo Vagnetti (Serravalle Football Academy). Nella vittoria per 4-2 sui Rossi le reti portano la firma di Michael De Luigi (doppietta), Nicola Muccioli e Filippo Dini. A segno tra i Rossi invece Bastian Hirsch e Matteo Randazzo.

Temporaneamente fanalino di coda della classifica è la squadra Rossa – allenata dai tecnici Filippo Fabbri (CEF) e Paolo Tarini (Titano Academy) – con un solo successo a fronte di tre sconfitte. La vittoria è arrivata nella sfida contro la squadra azzurra per 2-1: per i Rossi sono andati a segno Alessandro De Marini e Aymen Karoui, per gli Azzurri ecco il gol di Gian Marco Capicchioni.

FSGC