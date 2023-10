San Marino. Respinta la richiesta di scarcerazione per i due presunti ladri, coniugi rumeni, arrestati dalla Gendarmeria e detenuti ai Cappuccini

Il giudice Saldarelli ha respinto la richiesta di scarcerazione per i giovani coniugi rumeni detenuti nel carcere di San Marino dopo il loro fermo avvenuto il 27 settembre per presunti furti nella Repubblica. L’accusa si basa su diversi episodi di furto, prevalentemente ai danni di supermercati sammarinesi. L’avvocato d’ufficio Marco Berardi difende i due imputati e prevede di presentare un’istanza di scarcerazione all’appello. I coniugi, conosciuti con le iniziali N.A.N. e N.G.S., sono stati individuati grazie all’attività investigativa della Gendarmeria e sono attualmente coinvolti in un’indagine in corso per accertare ulteriori responsabilità legate ad altri furti precedenti. Entrambi hanno precedenti penali per reati contro il patrimonio commessi in Italia. Durante l’arresto, sono stati sequestrati 1.800,00 euro in contanti e parte della merce rubata.