San Marino. Respinta l’instanza d’Arengo per un controllo tossicologico annuale per i consiglieri del Consiglio (Parlamento). I dibattito

Matteo Ciacci di Libera trova “ragionevoli le riflessioni dei colleghi. La nostra categoria e? particolarmente attenzionata. Va bene controlliamo, nessuno ha niente da nascondere, pero? ci sono altre categorie che hanno responsabilita? anche maggiori”. Inoltre “il ruolo di consigliere non lo giudico privilegiato. Va invece maggiormente valutato. Come quello di segretario di Stato”. Propone “un approccio diverso” il collega Alessandro Bevitori: “C’e? un deficit di credibilita? della politica”. A inizio legislatura, prosegue, per esempio “ho proposto che si presentasse anche la posizione debitoria personale e in societa? detenute”. Comunque “sono pronto ad accettare la provocazione e non si tratta di un problema di lucidita?. Un consigliere per primo non deve fare uso di sostanze stupefacenti. Voto a favore”. Il vicino di banco Giuseppe Maria Morganti conferma che “siamo fuori dal coro: questo tipo di dibattito e? super legittimo e viene affrontato in molti Parlamenti, senza avere il coraggio di fare il passo richiesto. Potremmo fare da esempio”. Certo emerge “un elemento di sfiducia forte alimentato dalla natura del dibattito che sussiste fra noi”.

Anche per Fernando Bindi di Repubblica futura l’istituto dell’Istanza d’arengo “ha bisogno di qualche revisione per focalizzarsi sull’interesse generale”. La proposta “puo? essere considerata provocatoria ma non dobbiamo scandalizzarci. Segna un senso di sfiducia, pesiamo a come possiamo meglio rappresentare la popolazione”. Mentre Mirko Dolcini di Domani Motus liberi ricorda di essersi gia? espresso a favore del test: “Puo? essere un’Istanza provocatoria. Lo e? sicuramente quella successiva sull’etilometro”. Perche? la cocaina e? illegale, le birre no, argomenta, e “noi dobbiamo dare il buon esempio al Paese. E? un primo passo per un dibattito serio. Sottoponiamoci a qualsiasi test e dimostreremo di non essere dipendenti da sostanze pericolose”.

Michele Muratori di Libera fa presente che “molte categorie di lavoratori stanno gia? facendo i test”, come la Polizia civile, “non e? una bestemmia introdurre la discussione in Aula. Sono favorevole”. Per Aida Maria Adele Selva del Partito democratico cristiano sammarinese, infine, “il tema prevalente e? quello che nella societa? si abusa di sostanze stupefacenti e passa per normale. E non stiamo facendo abbastanza. Dobbiamo sottoporci ai test per i nostri giovani, diamo l’esempio anche se l’Istanza e? una provocazione. Il test lo devono fare in tanti”.

L’Istanza d’arengo viene respinta con 19 voti contrari, 17 favorevoli e due astenuti.

Si prosegue con l’Istanza d’arengo n.18 “affinche? sia installato all’ingresso del Consiglio grande e generale, un etilometro che segnali l’idoneita? dei consiglieri alla partecipazione all’attivita? consiliare”. Il segretario di Stato per gli Affari interni Gian Nicola Berti da? liberta? sul tema: “I latini dicevano in vino veritas- ci scherza su- cosa vogliono i cittadini la verita? o il politichese? L’Istanza d’arengo sta svilendo in limiti che non ritengo degni della democrazia”.

Prende la parola Iro Belluzzi di Libera per sottolineare che “manca il test psicoattitudinale. Non ci vedo niente di male che all’entrata in Aula si abbia la piena capacita? intellettiva. Al di la? che siamo a fine legislatura sarebbe importante cominciare a riflettere su come e chi deve svolgere funzioni di presidio per la Repubblica”. Sandra Giardi del Gruppo misto si dichiara contraria, “un test non puo? precludere a stare dentro o meno l’Aula. Il Contenuto in se? non e? funzionale al ruolo del consigliere”. Per Sara Conti di Repubblica futura arriva “un messaggio di sfiducia. Sono Istanze provocatorie, non sono corrette nella forma ma dobbiamo riflettere: forse non siamo abbastanza bravi a prenderci la responsabilita? del nostro ruolo. E come segnale sarebbe bene votare favorevolmente”.

L'Istanza d'arengo viene respinta con 26 voti contrari, quattro favorevoli e sette astenuti.