San Marino. Respinta l’istanza d’Arengo n. 22 del 6 ottobre 2024 – Deducibilità delle spese veterinarie per animali di affezione

Segretario di Stato Marco Gatti:

“Riconosco che sempre più animali sono parte integrante del nucleo familiare e la loro convivenza migliora la qualità della vita. È vero che in diversi paesi europei, inclusa la vicina Italia, tali spese sono deducibili. Tuttavia, nel nostro Paese abbiamo molteplici deduzioni della base imponibile, come la SMAC, a differenza dell’Italia.

Non esprimo una posizione favorevole o contraria, ma ritengo che la questione debba rientrare nel più ampio progetto di revisione della legge sull’IGR, obiettivo del Governo per quest’anno. A livello di deducibilità, abbiamo quasi 300 milioni di abbattimento della base imponibile su 600 milioni.

La riforma dell’IGR è necessaria per modulare gli obiettivi del legislatore in risposta alle mutate esigenze sociali. Abbiamo già iniziato confronti con le parti sociali, politiche ed economiche. Chiediamo di respingere l’istanza non nel merito, ma perché sia corretto affrontarla nell’ambito della riforma IGR, dove il legislatore farà le proprie scelte sulle deducibilità.”

Esito:

L’Istanza d’Arengo è respinta con 7 voti favorevoli, 13 contrari e 1 astenuto.