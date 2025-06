San Marino. RETE. Debito, sistema bancario e riforma IGR: una gestione disastrosa e senza visione

In molti Paesi, per finanziare il debito pubblico, si ricorre all’emissione di titoli di Stato riservati ai piccoli risparmiatori, con tagli accessibili (a partire da 1.000 euro) e tassi di interesse competitivi, superiori a quelli dei certificati di deposito. In questi giorni, ad esempio, l’Italia ha emesso un nuovo titolo di Stato con un rendimento netto attorno al 3,20% per sette anni, raccogliendo circa 9 miliardi di euro in un baleno.

Come RETE, abbiamo sempre proposto soluzioni simili anche a San Marino, inserendole in ogni legge finanziaria, sia quando eravamo in maggioranza sia all’opposizione, ma siamo sempre rimasti inascoltati.

Il Segretario alle Finanze preferisce tuttora pagare un tasso del 6,5% sul debito pubblico nonostante in Repubblica esista una raccolta di risparmio privato pari a quasi un miliardo di euro, investita in gran parte in strumenti a basso rendimento (ad es. certificati di deposito al 2% max); quindi sarebbe bastato emettere un titolo di Stato al 3% più conveniente per il risparmiatore e per lo Stato sammarinese, che avrebbe dimezzato gli interessi passivi. Insomma, una gestione quella di Gatti, incomprensibile, illogica e deleteria per i conti pubblici.

Lo stesso approccio disastroso lo vediamo nella gestione dell’accordo sulla vigilanza bancaria. Per oltre sei anni è stato detto che il Memorandum d’Intesa (MoU) con Banca d’Italia era superfluo, perché “bypassato” da un presunto accordo con la BCE. Oggi scopriamo che l’Italia pretenderà un addendum che includa proprio un accordo di vigilanza tra Italia e San Marino. Dopo sei anni siamo dunque tornati al punto di partenza con in più un danno di credibilità enorme.

E poi c’è la vicenda di Banca di San Marino. Proprio ora che siamo più vicini all’Europa e che l’istituto potrebbe aumentare di valore grazie all’allargamento del mercato, si corre per venderla, oltretutto a soggetti con credenziali poco chiare. Perché tanta fretta? Chi ci guadagna? Di certo non lo Stato né i soci sammarinesi. Il tutto, nel silenzio complice del Governo e della sua Maggioranza, che ha portato la modifica di Legge per permettere alla Fondazione ECF di scendere sotto il 51% di partecipazione. Una scelta molto grave e una responsabilità politica pesantissima.

Infine, la tanto attesa riforma IGR, promessa da anni e mai arrivata. Ora si parla di un intervento che colpirà – come sempre – dove è più facile: i redditi certi, lavoratori dipendenti e pensionati. Nessun accenno ai grandi patrimoni, ai privilegi o al recupero dell’evasione fiscale. Per anni ci è stato raccontato che “i conti erano a posto”, soprattutto in campagna elettorale. Ma oggi, terminati i fondi presi a prestito usati per coprire spese correnti e interessi clientelari, improvvisamente si scopre che mancano almeno 20 milioni di euro l’anno per tenere in piedi il bilancio dello Stato. Avete letto bene: 20 milioni.

Ma non era tutto a posto? E adesso mancano 20 milioni? Riteniamo che già da tempo sarebbero serviti onestà e realismo. Magari dire con chiarezza ai cittadini anche le cose scomode, ovvero che non possiamo più permetterci di spendere più di quello che incassiamo e di fare debiti per sostenere la spesa corrente. Ma è chiaro dire la verità è scomodo soprattutto quando il consenso è l’unico obiettivo politico perseguito.

RETE