San Marino. Reti bianche tra Fiorentino e Juvenes Dogana che presenta la punta Paszynski

Il giovane centravanti polacco ultimo colpo di mercato della squadra di Fabbri: arrivato dal Fano, debutta sul finale del match e si divora il possibile gol partita. Colonna firma il rinnovo

DOGANA (Serravalle, RSM) – sabato 31 agosto 2024. Finisce con una partita combattuta, ma senza reti, la prima del campionato sammarinese 2024/25 della Juvenes Dogana in campo ieri, venerdì 30 agosto, a Montecchio contro il Fiorentino. Le due squadre giocano alla pari, con occasioni ambo le parti, senza che nessuna delle due prevalga anche sul piano del gioco. La Juvenes Dogana si presenta con un’importante novità: a poche ore dal match è arrivata l’ufficializzazione del tesseramento dell’attaccante polacco Wiktor Paszynski, arrivato dal Fano dopo una parentesi in prestito a Urbania. Il classe 2005 è comunque partito dalla panchina per poi essere buttato nella mischia del quarto d’ora finale del match.

Le prime due azioni pericolose del primo tempo sono a marca Fiorentino poco prima del sesto minuto, poi al 7′ Simeoni si libera di un avversario, mette al centro e guadagna il primo corner: sugli sviluppi di questo Valentini e Mazzavillani ci provano a spizzare in area ma la palla va fuori. All’11’ un lancio lungo di Michele Cevoli finisce direttamente tra le braccia di Simone Benedettini, due minuti dopo Simeoni in contropiede finisce a terra in area ma l’arbitro fischia un fallo in attacco. Al 21′ è però il Fiorentino a provarci con Salemme il quale con la palla in area viene anticipato da Valentini e Gentilini che la ferma tra le mani; passano due minuti e su tiro cross di Molinari l’estremo difensore della Juvenes Dogana blocca con facilità come accade anche al 27′ con un’azione fotocopia in cui a calciare è Abouzziane. Al 31′ Valentini tira una sassata da fuori area che finisce fuori e un minuto dopo Simeoni fa partire una buona azione per Pedini, il quale crossa su Pasolini che sul tiro viene fermato dalla difesa del Fiorentino. Il primo cartellino della partita arriva al 35′ con il giallo ai danni di Belward, dopo un’entrata decisa ai danni di un avversario. Al 36′ si mette in moto Ferrulli: l’attaccante della Juvenes, ieri in campo con una divisa arancione, fa partire Simeoni e poi Arradi il quale cicca la palla a lato del secondo palo. Ci prova anche Simeoni, al 39′, con un cross al centro ma Benedettini la fa sua facile. Sul finire del primo tempo da segnalare al 43′ un cross del Fiorentino che diventa pericoloso per un’uscita non felice di Gentilini e al 45′ i rossoblu recriminano un calcio di punizione al limite dell’area, non concesso dal direttore di gara Righi. In pieno recupero bel tiro di El Ardoudi, con una conclusione a lato.

Nella ripresa Achille Fabbri mette in porta l’estremo difensore dell’Under 21 Matteo Battistini per un problema fisico di Fabio Gentilini. Al 46′ Ferrulli con un tiro leggermente a giro non impensierisce Benedettini, risponde Belward che ha una grande occasione, su assist di Abouzziane, al 48′. Arriviamo al 52′ quando Arradi prova ad appoggiare in porta di precisione un cross fornitogli da Pedini, poi al 54′ Bara tira di testa ma è poco pericoloso. Pallone alto sopra la traversa al 57′ su un’azione messa in moto da Pasolini per Simeoni, quest’ultimo al 61′ serve Arradi che calcia a porta vuota: ci pensa Salemme a buttare la palla in corner evitando la rete, al termine di un’azione maschia e al limite del fallo. Il primo giallo della Juvenes Dogana di questa stagione lo prende Ferrulli nei minuti successivi, ammonito per fallo.

Si prosegue con due azioni del Fiorentino: al 68′ una punizione di Belward si alza e non impensierisce Battistini, al 72′ Abouzziane ci prova con tiro angolato e potente, deviato in angolo. Il giocatore del Fiorentino è uno dei migliori in campo e al 74′ fa tutto da solo, percorrendo tutta la fascia sinistra e prendendosi l’angolo. Calciato il corner, Bara tira di testa ma il numero 11 non centra la porta di Battistini. Dopo che anche Diagne si prende il cartellino giallo, al 78′ arriva l’occasionissima di Cevoli che tira sul secondo palo su cross di Merli dalla destra; quest’ultimo al 79′ fa partire il neo entrato Paszynski che cerca di trovare la rete al debutto, senza riuscire. Per il Fiorentino ancora una combinazione tra Abouzziane e Belward prova a mettere paura alla Juvenes Dogana all’81’, ma nessuno arriva sulla palla in area. Simeoni viene prima steso a terra all’83’ da Bulli, che si prende il giallo, poi all’86’ crossa lungo su Merli che però non riesce a cogliere l’interessante spunto. Quest’ultimo nel recupero ha l’occasione di calciare in porta da punizione con la palla che si trasforma in una telefonata per Simone Benedettini. Sul finale è Paszynski a guadagnare un calcio di punizione al 93′ e al 94′ si mangia il gol partita quando sfrutta male un errore difensivo di Dolcini.

«Abbiamo assistito a una partita dove la squadra ha mostrato più facce – sono le parole di Mister Achille Fabbri al termine del match – all’inizio eravamo troppo contratti e non abbiamo fatto benissimo, poi nel corso della gara i ragazzi si sono sciolti fornendo ottime impressioni, compreso i subentrati dalla panchina. Per migliorare dovremo lavorare sulla fase difensiva, comunque buona nella partita inaugurale, ora dobbiamo consolidare questo aspetto e provare a creare ancora di più in attacco. In vista della seconda di campionato contro la Libertas, che segue la pausa per la Nazionale, chiederò ai ragazzi di alzare l’asticella».

In chiusura di calciomercato, la Juvenes Dogana ha infine annunciato il rinnovo del contratto del giocatore Riccardo Colonna: il centrocampista classe ’94 è al momento fermo ai box per la rottura del tendine di Achille all’ultima partita dello scorso campionato contro il Tre Penne. Si attende adesso il suo pieno recupero e si spera nelle prossime settimane di vederlo di nuovo in campo. «Riccardo oltre ad essere un giocatore di grande valore tecnico è anche una persona di grande spessore – ci tiene a evidenziare Massimo Zavatta, presidente della Juvenes Dogana – e siamo davvero felici di averlo ancora in squadra con noi».

Il tabellino della partita

FC Fiorentino – Juvenes Dogana 0-0

FC Fiorentino: Benedettini S., Abouzziane, Molinari (82′ Dolcini), Diagne (87′ Simoncini D.), El Ardoudi, Salemme (68′ Bulli), Costantini, Galeone, Bottoni, Diop O. (46′ Bara), Belward. A disposizione: Berardi M., Chiaruzzi, Terenzi. Borgagni, Diop B. All. Acori

Juvenes Dogana: Gentilini (46′ Battistini), Arradi (76′ Traglia), Mazzavillani, Cevoli, Pedini, Sylla, Ferrulli (66′ Merli), Tani, Pasolini (77′ Paszynski), Valentini, Simeoni. A disposizione: Baldazzi, Gatti, Tumidei, Lisi, Omgba. All. Fabbri

Arbitro: Righi

Ammoniti: Belward, Ferrulli, Diagne, Bulli