San Marino. Revival Rallysti anni ‘70’80 – Sabato 9 Marzo 2024

Ad integrazione del precedente comunicato aggiorniamo l’elenco dei partecipanti ed aggiungiamo qualche notizia in più. Oltre ai piloti precedentemente citati, hanno confermato la presenza:

-Graziano Rossi, prima affermato motociclista, poi rallysta che ricordiamo alla guida, tra le altre, di Lancia 037 e Delta, Opel Ascona 400.Ford Sierra Cosworth.

-Riccardo Errani (con il copilota Fabio Villa) che con il suo team ha partecipato a tantissimi rally, dai nazionali a quelli di Campionato Mondiale

-Stefano Rosati e Sergio Toccaceli, funambolico equipaggio che ci ha entusiasmato a bordo della loro nera Talbot Lotus

-Marco Salvatori, velocissimo prima nel trofeo A112,poi con Ford Escort e Opel Kadett, accompagnato dal suo primo navigatore Ghigi

-Fabio Bombardi, pilota forlivese che ricordiamo impegnato negli anni 80 nei trofei promozionali FIAT che ha poi proseguito l’attività fino agli anni 2000.

-Mimma Martinetti, indimenticata protagonista insieme ad Alessandra Strocchi di tante gare della nostra zona.

Ed ancora Alessandro Ancona, Micky Martinelli, Heribert Stohr,Da segnalare un “fuori zona”, ma grande amico delle nostre gare: il veneto Flaviano Polato, ancora in attività con la sua celebre fiat 126.

Non mancheranno veri e propri personaggi storici dell’automobilismo sammarinese quali Maurizio Faetanini ed i fratelli Valeriano ed Eugenio Santolini, i fordisti Oliviero “Olly” Ceccoli, Sergio Felici e Remy Mussoni, Ennio Zangheri e Michelangelo Serpieri, e tanti altri tra i quali Pritelli, Guerra, Valentini, Conti, Belluzzi, Bernardini, Severi, Vagnini, Ugolini, Zanotti.

Nel corso della serata Rudy dal Pozzo, interverrà anticipando alcuni racconti dei due volumi “Il lato B dei miei Rally “, scritti in collaborazione con Francesca Pasetti, che riportano le sue appassionanti storie vissute sui campi di gara. Rimanendo in ambito di letteratura a tema motoristico, verranno premiati alcuni ospiti con il libro “San Marino, Repubblica dei motori” di Piergiovanni Volpinari, anche lui pioniere del movimento rallystico sammarinese.

Rivedere insieme i protagonisti di tanti rally di San Marino, rally dei Castelli e delle gare sprint e nazionali del circondario sarà certamente un’emozione, soprattutto per chi ha vissuto in prima persona quei tempi in cui i rally erano una festa per gli appassionati.

Per informazioni tel. o WhatsApp 335-5400219