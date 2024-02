San Marino. Revival Rallysti anni ‘70’80. Sabato 9 Marzo 2024

L’idea nasce con l’intento di far incontrare dopo decenni un gruppo di ex piloti e navigatori romagnoli, del Montefeltro e della Repubblica di San Marino. La serata sarà all’insegna dei ricordi e dell’amicizia, nulla di formale. Sarà un incontro tra amici uniti dalla stessa passione, che in molti casi non si vedono da qualche decina di anni, ma che abitualmente si incontravano a qualche partenza, controllo orario, riordino… e con un po di fortuna anche all’arrivo.

“Non ci saranno ospiti d’onore né premiazioni di piloti famosi e titolati…” recitava l’invito, per non alzare troppo il profilo di un incontro immaginato un pò alla buona, all’insegna di tagliatelle, buon vino e chiacchiere. Ma avevamo capito male… il passaparola e la voglia di rivedersi hanno fatto sì che la cena tra amici si allargasse e diventasse da sola, di fatto, una “serata dei Campioni”.

Saranno infatti presenti rappresentanti del rallysmo sammarinese e romagnolo degli anni d’oro, tra cui Rudy dal Pozzo, campione italiano ed europeo nei primi anni ’80 in coppia con il veneto “Tony” Fassina, a bordo della mitica Opel Ascona 400.

Parteciperanno inoltre Bruno Bentivogli, pluricampione italiano accompagnato dal suo navigatore storico Sante Valbonetti, Umberta Gibellini (co-driver di Paola de Martini, vincitrici su Audi coupè quattro del Rally di San Marino 1988), Chantal Galli tre volte vincitrice del CIR femminile, Riccardo Errani ed i copiloti Maurizio Amadori, Alessandro Mari, Giorgio Manuzzi, che ricordiamo a fianco degli indimenticati campioni Massimo Ercolani e Giuseppe “Pucci” Grossi. Altri ospiti di livello, che non anticipiamo, sono in attesa di conferma.

Molti anche i sammarinesi (e romagnoli) che hanno contribuito negli anni a rendere popolare il Rally dei Castelli, gara a suo tempo unica, che permetteva di iniziare l’attivita agonistica senza troppi vincoli e spese. A loro, ed ai romagnoli e marchigiani che gareggiavano nei rally delle nostre regioni, dedicheremo il prossimo comunicato.

L’iniziativa, che si svolgerà presso il ristorante “La Locanda” di Montelicciano, ha riscosso un tale successo che i posti disponibili erano esauriti già un mese prima dell’evento. Rivedere insieme i protagonisti di tanti rally di San Marino, rally dei Castelli e delle gare sprint e nazionali del circondario sarà certamente un’emozione, soprattutto per chi ha vissuto in prima persona quei tempi in cui i rally erano una festa per gli appassionati.

Per informazioni tel. o WhatsApp 335-5400219