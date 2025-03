San Marino. Riccardo Ducci campione regionale Under 15, Lenza Biancazzurra protagonista nel Campionato Sammarinese Carpa Lago

La finalissima del Campionato Regionale Emilia-Romagna per ragazzi di pesca ha regalato alla Federazione Sammarinese Pesca Sportiva il titolo di campione regionale Under 15 per Riccardo Ducci e vice campione regionale Under 13 Samuele Brighi. Per la Federazione un weekend impegnativo anche sul fronte interno del Campionato Individuale e a squadre Carpa Lago. Al Lago di Faetano si è disputata la seconda prova con la Lenza Biancazzurra protagonista sia nell’individuale, con le vittorie di settore per Thomas Biordi, Jacopo Angelini e Massimo Biordi, che sono stati anche i vincitori per la loro società.