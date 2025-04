San Marino. Rigamonti-Magnani pronti per l’Halloween Ronde a San Marino ad inizio novembre

Il Rally Porta del Gargano, disputatosi a Vieste (FG) e che ha segnato il debutto sulla nuova Skoda Fabia RS Rally2, è ormai un ricordo. Adesso per il pilota comasco Antonio “Chicco” Rigamonti e per la navigatrice, parmense di Salsomaggiore terme, Ilaria Magnani è il momento di guardare avanti. Infatti, sempre con la vettura del laziale Lion Team saranno al via della Halloween Ronde che si correrà a San Marino ad inizio novembre.

“Sono rimasto molto soddisfatto della vettura – spiega il portacolori della scuderia Nico Racing – che ha un potenziale enorme. Il Rally Porta del Gargano è stata la prima presa di contatto, adesso abbiamo voglia di fare un passo avanti e sfruttare le potenzialità della Fabia RS. Abbiamo deciso, quindi, di essere al via della Halloween Ronde a San Marino, gara che ho già affrontato in passato e che mi piace molto”.

La gara, organizzata dalla Scuderia San Marino sulle strade della Repubblica del Titano, si disputerà tra sabato 2 novembre, quando sono in programma lo shakedown e la partenza dal Centro Multieventi di Serravalle e domenica 3 quando i concorrenti saranno chiamati ad affrontare per quattro volte la stessa prova speciale, la Montegiardino-Maiano di 8 km, come prevede il regolamento dei Rally Ronde.

“Sono contento di tornare a correre con Andrea Minchella, Angela Tucciarone e tutti i ragazzi del Lion Team perché hanno sempre dimostrato una grande professionalità ed ogni volta mi mettono a disposizione una vettura al top. Un ringraziamento particolare va a tutte le aziende che mi appoggiano nella mia attività sportiva, ovvero BEST SIDER, RI.ME.VAL, HNC, EUROSPECIAL, AUTOSCUOLE EUROPA 3, EUROTURNING, SEVENCOM.IT E SPAZIO DOMUS. Portare in gara il loro logo è per me motivo d’orgoglio” conclude “Chicco” Rigamonti.