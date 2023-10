San Marino. Rinviato il verdetto per il procedimento contro i commissari della Legge Buriani e Volpinari per abuso di autorità e falso ideologico: verrà sentita come testimone il giudice Valeria Pierfelici

Nell’udienza odierna del processo che vede coinvolti i commissari della legge Alberto Buriani e Antonella Volpinari, accusati di abuso d’autorità e falso ideologico in seguito a una denuncia degli ex vertici di Asset Banca, Barbara Tabarrini e Stefano Ercolani, si è verificato un inatteso colpo di scena.

Era prevista la lettura della sentenza, momento cruciale in ogni processo, ma il Giudice Saldarelli ha sorpreso tutti con una decisione senza precedenti nel contesto legale sammarinese. Nonostante le conclusione delle arringhe delle parti, il Giudice ha fissato un’altra udienza per il 15 novembre 2023 anziché pronunciare il verdetto.

Questo ulteriore atto processuale sarà dedicato all’audizione del giudice di appello civile prof.ssa Valeria Pierfelici, già magistrato dirigente, figura di rilievo nel mondo giudiziario sammarinese; immagino che tale escussione sia stata richiesta per conoscere le modalità di attribuzione dei fascicoli ai vari commissari inquirenti e per sapere come avveniva la creazione del pool tra giudici, molto in voga negli anni scorsi.

L’inaspettato rinvio ha comunque destato l’attenzione e la curiosità degli avvocati e dell’ambiente giuridico sammarinese.Dunque, la lettura della sentenza sarà rimandata al prossimo 15 novembre 2023, giorno in cui si spera di gettare piena luce su questa intricata vicenda giudiziaria.

/ms