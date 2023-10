San Marino. Riparte il processo “Badantigate”, il comunicato di Comitato Civico Rispetto & Dignità

Il Comitato Civico Rispetto & Dignità si è impegnato con forza, fino al suo scioglimento, per la riaffermazione della Legalità in un ambito, quale quello dell’assistenza ai più anziani e fragili, in cui la sopraffazione e le angherie risultano ancora più odiose.

E’ per questo che ci siamo mossi, con forza e determinazione, a far emergere e sottoporre al doveroso vaglio dell’Autorità Giudiziaria quel “sistema”, diventato poi giornalisticamente noto come “Badantigate”.

Passando casualmente negli uffici del Tribunale questa mattina abbiamo notato come il prossimo 13 novembre quel processo, finalmente, riprenderà il suo corso dopo una lunga fase di sospensione dovute alle eccezioni preliminari formulate dalle difese degli imputati. Confidiamo che, d’ora in avanti, si procederà spediti per accertare la verità e per giungere, nel caso in cui l’Autorità procedente ritenga che vi siano gli elementi, a punire chi si è reso responsabile di gravi reati quali quelli contestati.

Noi ci saremo ed invitiamo tutti a non distogliere l’attenzione per impedire che su questa dolorosa vicenda cali il buio ed il silenzio.

Alba Montanari, ex presidente del Comitato Civico Rispetto & Dignità