San Marino. Ripartono i corsi di Teatro e Danza della Scuola di Teatro e Danza Creativa Bradipoteatar.

L’Associazione Bradipoteatar vi invita alle lezioni di prova gratuite per i corsi di Teatro e Danza Creativa che inizieranno da lunedì 29 settembre 2025.

Le lezioni con cadenza settimanale, sono divise per fasce di età a partire dai 3 anni in su e si svolgono nello Spazio Bradipoteatar situato in Via Rio Cerbiano, 10 a Murata e nei locali della Palestra della Scuola Elementare di Serravalle, per permettere una sede alternativa sul territorio della Repubblica.

I corsi di Danza Creativa, aperti ai bambini delle Scuole d’Infanzia, Elementari, Medie e Superiori sono previsti durante tutta la settimana divisi in diversi orari per fasce di età, Kpopper le elementari, medie, superiori in su, mentre le classi di Teatro si terranno il martedì a Murata o il giovedì a Serravalle. Per i ragazzi delle Scuole Superiori il corso si terrà il lunedì pomeriggio, mentre per chi frequenta l’Università e fino ai 35 anni di età, è dedicato il mercoledì sera. Il Teatro e la Danza Creativa sono ideali per sprigionare il divertimento e la creatività, passione e tante emozioni per esprimersi al meglio durante i sempre apprezzati spettacoli finali in Teatro. Segnaliamo inoltre che sono attivi i corsi di danza del ventre lunedì sera. Si consiglia di telefonare o mandare un messaggio whatsapp al 335.7339768 o di spedire un’e-mail all’indirizzo bradipoteatar@bradipoteatar.com, per avere maggiori dettagli riguardo gli orari di inizio dei singoli corsi, divisi per fasce di età e per ogni ulteriore richiesta di informazioni e prenotare la lezione gratuita di prova. Vi aspettiamo!!!