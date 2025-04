San Marino. Riprendono i cafè filosofici incentrati sul tema Libertà. Si inizia Venerdì 4 Aprile ore 18,30 all’ex-Tiro a volo

Anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, riprendono i cafè filosofici incentrati sul tema Libertà declinato nelle sue svariate forme. Per questa stagione: Dipendenza, Natura e Teatro. Si inizia dunque Venerdì 4 Aprile ore 18,30 all’ex-Tiro a volo con Massimo Rastelli, Errico Mazza e Davide Forcellini e si dialogherà sul rapporto delle varie forme di dipendenza in relazione alla libertà personale. La cittadinanza è invitata a partecipare

Prof. Davide Forcellini Università di San Marino, San Marino