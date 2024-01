San Marino. Ripristinata da qualche giorno la viabilità di Via Tonnini

La Protezione Civile di San Marino ha annunciato, con una comunicazione datata 22 gennaio 2024, la rimozione del divieto di circolazione su Via Tonnini e la conseguente riapertura della strada. Questa via è importante poiché facilita il deflusso del traffico dal Piazzale Marino Calcigni, il parcheggio situato sotto lo Stradone. La decisione è stata presa in seguito al completamento dei lavori sulla facciata del Palazzo Sums, eseguiti per prevenire potenziali pericoli per la sicurezza pubblica, come indicato nell’Ordinanza n.2/2024.

La comunicazione è stata inviata all’Azienda Servizi, alla Polizia Civile, all’Ufficio del Turismo, all’Ecc.ma Camera tramite la Segreteria del Territorio e alla Carisp. La Protezione Civile ha inoltre indicato che è ora possibile rimuovere la segnaletica stradale temporanea e ripristinare la normale circolazione in Via Tonnini.